Стрингер ФАН поделился фотографиями стихийного бедствия в Камеруне

Фотографии смертельных последствий сошедшего оползня в камерунском городе Бафусам появились в расположении редакции Федерального Агентства Новостей. Их прислал местный стрингер.

В расположенном в районе Нгуаш городе Бафусам природная стихия унесла жизни нескольких десятков человек. В ночь с 28 на 29 октября, сошедший оползень разрушил жилые дома. По последним данным 42 человека погибло под завалами зданий, и ещё несколько пропали без вести. Среди погибших есть дети и беременные женщины.

Спустя некоторое время после сошедшего оползня на место трагедии прибыла местная скорая помощь вместе с пожарными. В первое время они не могли нормально оказать помощь пострадавшим из-за дождя и тёмного времени суток. За это время оказавшиеся под завалами люди утопали в грязи.

Как отмечает корреспондент, земля начала сходить со склона в районе 10 часов вечера, когда многие уже спали. От удара природной стихии некоторые дома разрушались, часть рухнула под завалами намокшего грунта. Люди в панике пытались спастись, но не могли ничего поделать.

Правительство уже отреагировало на трагедию. Власти пообещали всем пострадавшим медицинскую помощь и 5 миллионов западноафриканских франков.

За последние несколько недель в городе Бафусам и других населённых пунктах отмечается высокий уровень осадков. Они принесли не мало разрушений. Так, например, из-за наводнений в деревне Мага на прошлой неделе люди оказались в сложной ситуации. Также тяжёлая обстановка отмечается в столичной Яунде, Дуале и других городах, расположенных в низинах, близь болот и рядом с холмами. Там люди из-за страха оказаться под ударом стихии практически потеряли сон.