Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Москва, 30 октября. Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что его музыкальный лейбл Malfa расторг контракты со всеми артистами.

«Компания Malfa расторгла контракты со всеми артистами лейбла без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование», — сообщил продюсер в видеообращении.

Фадеев подчеркнул, что теперь все права на композиции принадлежат бывшим артистам Malfa за исключением двух исполнителей, с которыми лейбл ведет судебные споры. Продюсер также добавил, что данное решение принято в связи с планами реструктуризировать лейбл, который в будущем будет ориентироваться на раскрутку одного или двух музыкальных проектов в год.

«Это будет маленькая компания, очень емкая, с ограниченным входом, очень дорогая, абсолютно эксклюзивная», — пояснил продюсер.

Фадеев пожелал успехов и воплощения творческих планов всем своим бывшим артистам.

Напомни, в августе 2019 года лейбл Максима Фадеева расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера. По словам певицы, это решение сорвало ее концертный тур, намеченный на конец лета.

Напомним, Максим Фадеев начинал карьеру в качестве аранжировщика и автор-исполнителя собственных песен. После неудачных попыток добиться ротации своих песен на радио и телевидении в начале 1990-х годов он начал работать продюсером. Первым успехом Фадеева стало сотрудничество с певицей Линдой. Позднее Фадеев открыл собственный продюсерский центр, который работал с группой Serebro, певицей Наргиз и проектом Molly.