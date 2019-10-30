Эрдоган рассказал о патрулировании РФ и Турции в Сирии после отхода курдских боевиков

Анкара, 30 октября. Российско-турецкое патрулирование на северо-востоке Сирии сначала будет осуществляться на глубину семи километров от границы. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что процедура начнется 1 ноября.

«Мы будем продолжать патрулирование на семь километров к югу от нашей границы (с Сирией. — Прим. ред.). <…> Если потребуется, мы расширим территорию зоны безопасности», — сказал глава государства.

Напомним, с 9 по 22 октября на севере Сирии Анкара проводила военную контртеррористическую операцию «Источник мира». Турция прибегла к этой мере, чтобы противостоять осевшим в регионе вооруженным курдским формированиям и боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

В ходе переговоров в Сочи, которые состоялись 22 октября, турецкий лидер и его российский коллега Владимир Путин приняли совместный меморандум о взаимопонимании, установивший курдам 150-часовой лимит для полного отхода из 30-километровой зоны безопасности от турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции в Сирии.

Согласно документу, к мониторингу обозначенных зон подразделения России и Турции должны приступить после истечения 150-часового периода.

«С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы», — говорится в российско-турецком соглашении.

Однако теперь, как стало известно, патрулирование будет проходить сначала на глубину семи километров.

1 Организация запрещена на территории РФ.