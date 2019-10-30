Знакомый семьи Заворотнюк раскрыл подробности перенесенной актрисой операции

Москва, 30 октября. Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк понимает, что серьезно больна, но при этом всеми силами старается вылечиться. Об этом заявил знакомый семьи известной актрисы, уточнив, что две ее операции не включали в себя вскрытие черепа.

По данным СМИ, с 13 сентября Заворотнюк лечится в столичных клиниках от опухоли головного мозга. Некоторые издания сообщали, что ей сделали две операции по удалению образования.

В ответ на вопрос журналистов о состоянии актрисы знакомый семьи Заворотнюк отметил, что многие неверно представляют себе ход подобных операций.

«Что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль», — раскрыл он подробности в разговоре с KP.Ru.

Знакомый семьи Заворотнюк рассказал, что звезда телесериала «Моя прекрасная няня» после перенесенной операции не просто находится в сознании, но и полностью понимает происходящее с ней. По его словам, она поддерживает общение с близкими, которые не теряют веры в выздоровление актрисы.

Напомним, Заворотнюк в какой-то момент перестала появляться на публике и делать посты в социальных сетях, что вызвало беспокойство фанатов. Многие СМИ тут же заподозрили, что дело в серьезном заболевании, а затем появились слухи о раке головного мозга, с которым борется артистка.

Официально родные звезды телесериала «Моя прекрасная няня» не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг нее появляется все больше и больше слухов.

Ранее стало известно, что журналисты, которые поначалу пытались подкупить родственников актрисы, теперь переключились на ее друзей. Они надеются заполучить кадры с Заворотнюк и наконец узнать, как она себя чувствует.