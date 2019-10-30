Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе

Киев, 30 октября. Верховная рада Украины отказался сформировать по предложению оппозиции временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которых стали 48 человек. Соответствующее решение во время заседания парламента в среду поддержали только 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно постановлению, ключевой задачей следственной комиссии должно было стать расследование событий во время массовых беспорядков, в том числе изучение причин и обстоятельств. Кроме того, следственная группа должна была работать над установлением личностей организаторов, пособников и исполнителей совершенных преступлений, а также установить, были ли действия сотрудников полиции законными и правомерными.

Напомним, украинские активисты, недовольные государственным переворотом в стране в апреле 2014 года, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая вспыхнули массовые беспорядки, сторонники Евромайдана подожгли Дом профсоюзов, в котором находились противники смены законной власти. Радикалы открывали огонь по тем, кто, спасаясь, прыгал из окон горящего здания. Расследование страшной трагедии в Доме профсоюзов было приостановлено.

Ранее выживший 2 мая в Одессе рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, почему президент Украины Владимир Зеленский не накажет виновников трагедии.