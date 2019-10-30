Песков ответил на вопрос о перспективах заселения Арктики

Москва, 30 октября. Российские власти пока не сформулировали определенной позиции по вопросу заселения Арктики. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какой-то сформулированной позиции нет, этот вопрос находится в стадии проработки», — отметил он.

Отметим, что перспективы освоения Арктики с каждым годом привлекают все больше стран. Так, например, Япония планирует создать собственную систему обеспечения безопасной навигации в Северном Ледовитом океане для транспортировки грузов. Токио собирается построить ледокол, оснащенный специальными радарами, которые позволят замерить толщину льда и водную поверхность. Эта информация поможет проложить наиболее безопасный и оптимальный по затратам топлива маршрут для кораблей.

Россия же намерена построить в Арктике две станции предупреждения о ракетном нападении, которые обезопасят границы страны. В настоящий момент действуют две станции на западной границе (в Ленинградской и Калининградской областях), одна в южной части (в Краснодарском крае), одна в Оренбургской области и еще три в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях.



По словам президента РФ Владимира Путина, Россия не собирается никому грозить, однако Арктический регион для нее крайне важен с точки зрения обеспечения безопасности. Российский лидер лично побывал на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и пообщался с работающими там российскими учеными.