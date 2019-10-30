Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»



Москва, 30 октября. Российский актер Федор Добронравов раскрыл детали нового сезона комедийного сериала «Сваты».

«Сваты-7» будут! В сценарии есть несколько зимних сцен, которые мы снимем в январе-феврале 2020 года», — рассказал он в комментарии порталу Donday.

Актер уточнил, что летом будут отсняты оставшийся материал, «поэтому совсем скоро все будет готово», Другие подробности сценария исполнитель роли Ивана Будько раскрывать не стал, но заверил, что в седьмом сезоне зрителей ждет много всего интересного и неожиданного.

По некоторым данным, в новом сезоне «Сватов» главные герои перенесутся в Россию XIX века, а весь сюжет охватит период в без малого пять лет. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что сериал якобы может сменить свое название. Более того, некоторые издания распространяли слухи, что актеры якобы массово покидают проект. Однако источник из окружения Добронравова эти слухи опроверг, отмечает телеканал 360.

При этом НСН пообщалась с одним из актеров многосерийного фильма Николаем Добрыниным, и он подтвердил, что, действительно, больше не собирается играть Митяя из-за постоянных насмешек над героем. Добрынин назвал сценарий «Сватов» «издевательским», а также пожаловался, что ему не нравится амплуа его героя, которого представляют как «шута и неудачника, глупого подкаблучника и алкаша». По этим же причинам, по его словам Добрынина, из сериала ушел Анатолий Васильев.