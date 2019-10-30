Песков прокомментировал законопроект о борьбе с пропагандой наркотиков в Интернете

Москва, 30 октября. Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете только внесен, окончательного варианта текста еще нет, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представители СМИ поделились опасениями по поводу опасности некорректной формулировки того, что будет считаться пропагандой наркотиков в Сети. Однако Песков отметил, что говорить об этом пока рано.

«Законопроект только прорабатывается. Это нужно законодателям и экспертам задавать. Нет же окончательного варианта такого законопроекта, он же только внесен. Поэтому этот вопрос абсолютно преждевременен», — ответил он.

На вопрос о том, является ли этот законопроект тем, который президент РФ Владимир Путин ранее имел в виду в своем поручении, Песков ответил, что это самостоятельная инициатива.

«Это совершенно новая инициатива, еще только-только начинается работа над текстом», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым 30 октября внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети​​​. Согласно документу, предоставленному членами СР, за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет, а если она будет осуществляться через СМИ и Интернет — на срок до семи лет.