Москва, 30 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Ксению Собчак начинающим журналистом.

Симоньян стала новым гостем шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube от 30 октября. По мнению главного редактора RT, Собчак относится к тем людям, «которым проще дать, чем отказать».

37-летняя ведущая назвала журналистской удачей интервью, которое было взято Симоньян год назад у обвиняемых Лондоном в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Руслана Боширова и Александра Петрова.

Жена режиссера Тиграна Кеосаяна подчеркнула, что подобными категориями она уже давно не мыслит. Она обратила внимание на то, как знаменитость уговаривала ее стать участницей своей программы.

«Я бы бросила это дело сто лет назад — ну нет и нет. А тут началось привлечение общих знакомых…И я понимаю, что ты так уговариваешь всех. Ты мне этим напоминаешь меня 20 лет назад. Этой своей приверженностью, что должна стать крутым журналистом. Может быть, потому что ты занялась этим чуть позже», — сказала 39-летняя Симоньян, вспомнив, что Собчак долгое время работала в другой сфере.

Собчак неуверенно попыталась доказать Симоньян, что уже давно в серьезной журналистике. Однако по лицу главного редактора RT было видно, что слова «блондинки в шоколаде» оказались неубедительными.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Спустя некоторое время Лондон нашел конкретных лиц, якобы причастных к отравлению. Москва неоднократно отрицала все обвинения.