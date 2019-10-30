Кибермошенники за год украли у россиян почти 2 млрд рублей

Москва, 30 октября. Кибермошенники украли у граждан РФ в прошлом году примерно 2 миллиарда рублей, при этом чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами. Об этом заявил журналистам председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Указывая на размах преступности в киберпространстве, он отметил, что суммарный ущерб за прошедшие 12 месяцев составил 2 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».

«Почти 1,5 миллиарда из них похищены в результате кибермошенничества с использованием интернет-банкинга», — указал Малькевич.

По словам эксперта, для обмана граждан страны злоумышленники пользуются подставными SIM-картами, но «не все люди это понимают». Малькевич также уточнил, что в общей сложности в прошлом году в России было совершено 206 тысяч киберпреступлений, из которых раскрыто всего 35 тысяч.

Как передавал НСН, в текущем месяце в Сбербанке сообщили о краже учетных записей по кредитным картам почти 200 человек. При этом в кредитно-финансовой организации подчеркнули, что в результате случившегося никто из клиентов не лишился денежных средств.