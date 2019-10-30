«Ликвидация» аль-Багдади в Сирии стала блефом Трампа

Реальные доказательства убийства главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) Абу Бакра аль-Багдади так и не будут представлены. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политический аналитик Владимир Соловейчик и политолог и публицист Юрий Голубь.

Доказательств нет

Москва пока не располагает официальным подтверждением ликвидации аль-Багдади. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет подтверждения», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные якобы уничтожили аль-Багдади в Сирии. Позднее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило семь причин того, почему нельзя верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб Абу Бакра аль-Багдади.

По информации американских СМИ, операция была проведена Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведданных. Так, представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, рассказал журналу, что террорист подорвал себя «поясом шахида». Но к операции «Дельты» было слишком много вопросов.

Например, почему не было продемонстрировано видеоподтверждение ликвидации террориста? Зачем американским военным понадобилось наносить авиаудар после гибели аль-Багдади? Откуда Пентагону известно про самоподрыв? Вопросов много.

Блеф Трампа

Как отметил Владимир Соловейчик, подтверждения ликвидации аль-Багдади как нет, так и не будет. Вся операция спецслужб США похожа на блеф, необходимый американскому президенту Дональду Трампу в предвыборных целях.

«Поэтому и не стоило питать никаких иллюзий по поводу достоверности высказываний Трампа в данном вопросе. Скорее всего, «убитые» террористы в очередной раз всплывут на поверхность со дна морской пучины, куда, по словам американских должностных лиц, спешно погрузили их бренные тела. Так и бывает, когда реальная борьба с терроризмом подменяется пиаром, когда ракеты взлетают не на космодромах, а исключительно в Twitter, когда реальные военные успехи заменяют мультипликации», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт убежден, что этот «успех» США еще долго будет поминаться как классический вариант обмана своих сограждан, предвыборных манипуляций с общественным мнением, как позор американской власти и спецслужб.

Юрий Голубь обратил внимание, что сведений о ликвидации аль-Багдади нет ни у России, ни у Турции, ни у одной другой из причастных к конфликту сторон. Нет видео и каких-либо вещественных доказательств.

«Зато мы видим, что такую выдающуюся победу над терроризмом американские спецслужбы одержали именно в момент, когда она была больше всего нужна Вашингтону. Важно было оправдаться перед американским истеблишментом и населением за бегство и предательство курдских формирований. Необходимо было показать международному сообществу, для чего американские военные все еще остаются в Сирии. И, конечно, требовалось сделать вид, что мир в стране наступает не благодаря присутствию России и ее договоренностям с Турцией и другими сторонами, а исключительно в результате действий американской армии и спецназа», — рассказал Юрий Голубь.

Он напомнил, что с тех пор, как стало известно об «Исламском государстве», сообщений о гибели, ранении, предсмертном состоянии аль-Багдади было столько, что эксперты перестали воспринимать их всерьез. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время мы увидим очередное видеообращение, на котором главарь группировки предстанет живым и невредимым.

«Но, если предположить, что группа «Дельта» действительно убила «халифа» террористов, возникает еще больше вопросов. Неужели сведения о его точном местонахождении появились у американцев только сейчас, когда им это было особенно ко времени? Это хороший повод порассуждать о возможных связях наших североамериканских партнеров с руководством ИГ1 и их причастности к генезису «халифата» головорезов. Впрочем, опять же, зачем убивать столь ценного кадра, когда его можно просто спрятать до поры до времени?» — заключил Юрий Голубь.

Ранее политолог Андрей Шарусов рассказал, что аль-Багдади является одним из тех людей, которые создавали «Исламское государство» под присмотром ЦРУ. Он изначально был их инструментом для расшатывания ситуации на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.