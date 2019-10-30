Турция заявила, что «достигла согласия» с РФ по вопросу курдских боевиков

Анкара, 30 октября. Турция завершила переговоры с Россией, касающихся патрулирования зоны безопасности в Сирии, откуда выводятся бандформирования курдов. Об этом в среду заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Переговоры военных делегаций Турции и России по организации патрулирования в Сирии завершены. Достигнуто согласие по многим моментам», — цитирует его агентство Anadolu.

Напомним, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал меморандум о взаимопонимании по Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. Документ предполагает завершение турецкой военной операции, направленной против курдских формирований, и патрулирование созданной Анкарой на севере Сирии зоны безопасности.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, меморандум является единственным способом защитить суверенитет Сирии. Глава военного ведомства отметил, что Россия приобрела «огромный опыт» в борьбе с международным терроризмом и готова делиться им с коллегами.

США же отреагировали на данное соглашение тем, что приняли закон о санкциях против Турции. Впрочем, это может быть следствием внутренней борьбы в Соединенных Штатах. Как сообщает RT со ссылкой на американское издание The Hill, приняв закон о санкциях, американские конгрессмены лишний раз продемонстрировали всему миру свое неприятие политики президента США Дональда Трампа.