«Спартак» планирует сохранить Мельгарехо

Москва, 30 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» планирует сохранить в своем составе полузащитника Лоренцо Мельгарехо. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По данным источника ФАН, руководство клуба планирует продлить контракт с Мельгарехо. Отмечается, что предложенное соглашение будет рассчитано до лета 2022 года. Известно также, что сам футболист хочет продолжить карьеру в российском клубе, однако стороны пока не приступали к переговорам по новому соглашению.

При этом к футболисту есть устойчивый интерес со стороны испанских, португальских и латиноамериканских футбольных клубов. Текущее соглашение Мельгарехо со «Спартаком» истекает летом следующего года.

Мельгарехо перешел в «Спартак» в феврале 2016 года из «Кубани» за 4,5 миллиона евро. В составе «Спартака» он провел 110 матчей, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 12 матчей и один забитый мяч. Кроме того, на счету 29-летнего игрока две встречи в составе сборной Парагвая.