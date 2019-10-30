Россияне назвали достойный размер пенсии

Москва, 30 октября. Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить 40 тысяч рублей. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе портала по трудоустройству Superjob.

Согласно информации ресурса, средний размер пенсионных выплат, который может обеспечить гражданам РФ достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тысяч рублей.

Отмечается, что запросы мужчин превышают запросы женщин — 42,1 и 37,5 тысячи рублей соответственно. Молодые люди до 24 лет полагают, что для достойной жизни на пенсии вполне хватит 32,6 тысячи рублей, а гражданам страны старше 45 лет необходимо 43 тысячи рублей, говорится в пресс-релизе.

Запросы на размер пенсии у россиян с заработной платой от 80 тыс. рублей ежемесячно составили 44,3 тысячи рублей, а у россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей — 33 тысячи рублей, уточнили в Superjob.

Средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера, согласно данным Пенсионного фонда России, в 2019 году составляет 15,4 тысячи рублей, пишет Deita.ru.

В пресс-службе сервиса добавили, что опрос проводился с 24 сентября по 2 октября нынешнего года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.