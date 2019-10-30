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Лавров назвал захват США нефти в Сирии преступлением международных масштабов

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Лавров назвал захват США нефти в Сирии преступлением международных масштабов

Американские военные находятся в Сирии незаконно, и захват нефтяных месторождений в Заевфратье противоречит международному праву, объявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Женеве. Министр подчеркнул: США «защищают» сирийскую нефть только от ее законных хозяев. Существуют ли способы призвать к порядку распоясавшихся чиновников в Вашингтоне, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Преступление международных масштабов

Любые заявления Белого дома об «экономических интересах» на территории Сирии по определению неправомерны, подчеркнул Лавров: американцев никто не звал на эти земли, американские войска долгие годы вели незаконную деятельность для разрушения сирийского государства и экономики, обрекая миллионы сирийцев на страдания в полуразрушенной усилиями Вашингтона стране.

Раз за разом заявления США о выводе незаконно размещенных в стране войск оборачиваются фарсом. Теперь Штаты прикрывают захват сирийской нефти борьбой с запрещенным в России ИГИЛ1 — хотя ранее трубили об «окончательном разгроме» террористов.

«Через пару дней после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии последовало заявление о том, что они там останутся. И даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ, — напомнил Лавров. — По-моему, это предлог, тем более что еще в марте этого года руководство США публично заявило, что ИГИЛ «побежден и уничтожен до конца». Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальное действие».

Лавров назвал захват США нефти в Сирии преступлением международных масштабов

Лавров напомнил: все международные инстанции считают незаконной эксплуатацию природных ресурсов суверенного государства без согласия его властей — и в Вашингтоне об этом прекрасно знают.

Захват нефти под предлогом борьбы с терроризмом

Заявления президента Дональда Трампа и главы Пентагона Марка Эспера выражают официальную политику США в Сирии: Вашингтон фактически расписался в том, что использовал резолюцию Совбеза ООН о необходимости борьбы с ИГИЛ для захвата природных ресурсов. Эспер открыто заявлял о том, что Штаты намерены «уберечь» сирийскую нефть от «любой угрозы».

«Американские войска останутся в этом стратегическом регионе… И мы обрушимся с многократно превосходящей военной силой на любую сторону, которая будет угрожать безопасности наших войск там», — подчеркивал глава Пентагона.

Лавров назвал захват США нефти в Сирии преступлением международных масштабов

Действия США в Сирии с самого начала были крайне далеки от борьбы с терроризмом: Вашингтон интересовали нефтяные ресурсы страны. Вооружив курдских боевиков в северной Сирии, американцы использовали их в качестве ширмы для своих оккупационных войск, которые заняли нефтяные месторождения, договорившись с ИГИЛ. Так в распоряжении США оказались огромные нефтяные промыслы, на развитие которых Дамаск потратил миллиарды долларов. Из Заевфратья на север потянулись огромные колонны нефтевозов, которые неоднократно были зафиксированы как местными наблюдателями, так и космической разведкой России.

Лавров назвал захват США нефти в Сирии преступлением международных масштабов

Оборудование на захваченных нефтяных полях, таких как «Аль-Омар» и «Ат-Танак» и ряде других, очень быстро начало приходить в негодность из-за варварского режима эксплуатации. Чтобы поддерживать темпы вывоза природных ресурсов, Вашингтон привлек американские нефтяные компании, которые в нарушение введенных США санкции ввозили в Заевфратье оборудование и комплектующие для нефтедобычи. Это позволило США продолжать незаконный вывоз сирийской нефти. Как подчеркивали в Минобороны РФ, прибыли с этого получают американские ЧВК и курирующие разграбление нефти сотрудники спецслужб США.

Лавров назвал захват США нефти в Сирии преступлением международных масштабов

«С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов», — подчеркивали в Минобороны.

Бандитский наскок на независимую Сирию

В результате незаконных действий США в Заевфратье сложилась крайне опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту, считает доктор военных наук Анатолий Матвийчук. Действия США эксперт назвал «бандитским наскоком» на независимую Сирию.

«Американцы начали «вывод войск из Сирии» — и вдруг внезапно они появляются в Дейр эз-Зоре с заявлением о том, что будут «охранять» нефтяные вышки, чтобы они не попали в руки ИГИЛ. Согласно международному праву, даже в зонах оккупации оккупационные войска не имеют права использовать местные ресурсы без разрешения местных властей. Здесь же американцы действуют внаглую, хотя Сирия — государство, признанное ООН, у которого есть президент, есть правительство, — однако ресурсы независимой страны американцы качают и вывозят», — указал собеседник ФАН.

Лавров назвал захват США нефти в Сирии преступлением международных масштабов

По мнению Матвийчука, ситуация в Заевфратье складывается очень опасная — в любой момент на истерзанной бесконечными войнами и терактами части страны может начаться новый конфликт.

«Я думаю, что Сирия обратится в Организацию Объединенных Наций, ООН, конечно, соберется на заседание и попробует решить эти вопросы — однако американцы, как всегда, блокируют любые резолюции, призвав на помощь страны НАТО.

Это все будет идти «на тормозах» до тех пор, пока в Заевфратье не произойдет какое-нибудь крупное боевое столкновение — наземные силы США могут столкнуться с вооруженными силами Сирии или Ирана. Эта территория станет зоной возникновения новой конфликтной ситуации».

Военный эксперт подтвердил — для США любая страна мира может стать потенциальной целью.

«Для США — да. Для других стран — нет, для них существует международное право. Политика США в Сирии — это военное преступление, которое должно повлечь наказание согласно международным законам», — подчеркнул Матвийчук.

Лавров назвал захват США нефти в Сирии преступлением международных масштабов

Вашингтон повел себя в Сирии как грабитель, вцепившийся в чужую сумку и размахивающий ножом, чтобы защитить краденое.

«Лично я считают действия США бандитским наскоком на Сирию. Если бы американцы вели военные операции по согласованию с Дамаском — это было бы одно дело. Но здесь — незаконное военное вторжение в суверенную страну для разорения ее богатств. Эту операцию можно назвать только бандитским, воровским наскоком для обогащения тех, кто командует этой операцией», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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