Американские военные находятся в Сирии незаконно, и захват нефтяных месторождений в Заевфратье противоречит международному праву, объявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Женеве. Министр подчеркнул: США «защищают» сирийскую нефть только от ее законных хозяев. Существуют ли способы призвать к порядку распоясавшихся чиновников в Вашингтоне, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Преступление международных масштабов

Любые заявления Белого дома об «экономических интересах» на территории Сирии по определению неправомерны, подчеркнул Лавров: американцев никто не звал на эти земли, американские войска долгие годы вели незаконную деятельность для разрушения сирийского государства и экономики, обрекая миллионы сирийцев на страдания в полуразрушенной усилиями Вашингтона стране.

Раз за разом заявления США о выводе незаконно размещенных в стране войск оборачиваются фарсом. Теперь Штаты прикрывают захват сирийской нефти борьбой с запрещенным в России ИГИЛ1 — хотя ранее трубили об «окончательном разгроме» террористов.

«Через пару дней после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии последовало заявление о том, что они там останутся. И даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ, — напомнил Лавров. — По-моему, это предлог, тем более что еще в марте этого года руководство США публично заявило, что ИГИЛ «побежден и уничтожен до конца». Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальное действие».

Лавров напомнил: все международные инстанции считают незаконной эксплуатацию природных ресурсов суверенного государства без согласия его властей — и в Вашингтоне об этом прекрасно знают.

Захват нефти под предлогом борьбы с терроризмом

Заявления президента Дональда Трампа и главы Пентагона Марка Эспера выражают официальную политику США в Сирии: Вашингтон фактически расписался в том, что использовал резолюцию Совбеза ООН о необходимости борьбы с ИГИЛ для захвата природных ресурсов. Эспер открыто заявлял о том, что Штаты намерены «уберечь» сирийскую нефть от «любой угрозы».

«Американские войска останутся в этом стратегическом регионе… И мы обрушимся с многократно превосходящей военной силой на любую сторону, которая будет угрожать безопасности наших войск там», — подчеркивал глава Пентагона.

Действия США в Сирии с самого начала были крайне далеки от борьбы с терроризмом: Вашингтон интересовали нефтяные ресурсы страны. Вооружив курдских боевиков в северной Сирии, американцы использовали их в качестве ширмы для своих оккупационных войск, которые заняли нефтяные месторождения, договорившись с ИГИЛ. Так в распоряжении США оказались огромные нефтяные промыслы, на развитие которых Дамаск потратил миллиарды долларов. Из Заевфратья на север потянулись огромные колонны нефтевозов, которые неоднократно были зафиксированы как местными наблюдателями, так и космической разведкой России.

Оборудование на захваченных нефтяных полях, таких как «Аль-Омар» и «Ат-Танак» и ряде других, очень быстро начало приходить в негодность из-за варварского режима эксплуатации. Чтобы поддерживать темпы вывоза природных ресурсов, Вашингтон привлек американские нефтяные компании, которые в нарушение введенных США санкции ввозили в Заевфратье оборудование и комплектующие для нефтедобычи. Это позволило США продолжать незаконный вывоз сирийской нефти. Как подчеркивали в Минобороны РФ, прибыли с этого получают американские ЧВК и курирующие разграбление нефти сотрудники спецслужб США.

«С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов», — подчеркивали в Минобороны.

Бандитский наскок на независимую Сирию

В результате незаконных действий США в Заевфратье сложилась крайне опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту, считает доктор военных наук Анатолий Матвийчук. Действия США эксперт назвал «бандитским наскоком» на независимую Сирию.

«Американцы начали «вывод войск из Сирии» — и вдруг внезапно они появляются в Дейр эз-Зоре с заявлением о том, что будут «охранять» нефтяные вышки, чтобы они не попали в руки ИГИЛ. Согласно международному праву, даже в зонах оккупации оккупационные войска не имеют права использовать местные ресурсы без разрешения местных властей. Здесь же американцы действуют внаглую, хотя Сирия — государство, признанное ООН, у которого есть президент, есть правительство, — однако ресурсы независимой страны американцы качают и вывозят», — указал собеседник ФАН.

По мнению Матвийчука, ситуация в Заевфратье складывается очень опасная — в любой момент на истерзанной бесконечными войнами и терактами части страны может начаться новый конфликт.

«Я думаю, что Сирия обратится в Организацию Объединенных Наций, ООН, конечно, соберется на заседание и попробует решить эти вопросы — однако американцы, как всегда, блокируют любые резолюции, призвав на помощь страны НАТО. Это все будет идти «на тормозах» до тех пор, пока в Заевфратье не произойдет какое-нибудь крупное боевое столкновение — наземные силы США могут столкнуться с вооруженными силами Сирии или Ирана. Эта территория станет зоной возникновения новой конфликтной ситуации».

Военный эксперт подтвердил — для США любая страна мира может стать потенциальной целью.

«Для США — да. Для других стран — нет, для них существует международное право. Политика США в Сирии — это военное преступление, которое должно повлечь наказание согласно международным законам», — подчеркнул Матвийчук.

Вашингтон повел себя в Сирии как грабитель, вцепившийся в чужую сумку и размахивающий ножом, чтобы защитить краденое.

«Лично я считают действия США бандитским наскоком на Сирию. Если бы американцы вели военные операции по согласованию с Дамаском — это было бы одно дело. Но здесь — незаконное военное вторжение в суверенную страну для разорения ее богатств. Эту операцию можно назвать только бандитским, воровским наскоком для обогащения тех, кто командует этой операцией», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.