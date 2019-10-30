Попытка США защитить курдских террористов подтолкнет Турцию к России

Москва, 30 октября. Власти США планируют ввести новые санкции против Турции, чтобы защитить бандформирования курдов в Сирии. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Закон о санкциях пока только обсуждается. Палата представителей США приняла соответствующий документ, однако для того, чтобы он вступил в силу, необходима подпись президента.

Батюк уверен, что американский истеблишмент пытается таким образом компенсировать свой выход из Сирии, а заодно «наказать» Турцию за ее попытки обезопасить собственные границы. При этом США допускают серьезный просчет в попытке выгородить курдские формирования. Своими враждебными действиями Вашингтон вряд ли изменит политический курс Турции, а вот подтолкнуть своего союзника к России и Китаю он вполне в состоянии.

«Практически нет примеров, чтобы какая-то страна меняла свою позицию под воздействием американских санкций. Определенный экономический ущерб объектам санкций эти меры наносят, но не приводят к заявленному Вашингтоном результату», — пояснил Батюк изданию «Экономика сегодня».

Примечательно, что примеры последствий давления США на Турцию уже имеются. Ранее недовольный Белый дом запретил поставку истребителей F-35 в Турцию. Американские власти таким образом хотели наказать Анкару за ее решение приобрести российские ЗРК С-400. Однако все кончилось тем, что Турция просто заменила американские F-35 российскими Су-35.

Напомним, что 9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира», направленной против курдских террористов и боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) на северо-востоке Сирии. 22 октября операция была официально завершена после того, как Россия и Турция подписали меморандум по Сирии.

Было решено, что курды покинут зону безопасности на севере САР, а сама зона будет патрулироваться российской и турецкой военной полицией.

1 Организация запрещена на территории РФ.