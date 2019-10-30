В Госдуме рассказали, как РФ обезопасит Крым от угроз со стороны Украины

В Крыму достаточно российских военных сил, способных отразить любые атаки ВСУ в ходе учений, уверен зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

В МИД России ранее выразили недовольство из-за готовящихся военных учений Украины в Херсонской области и неподалеку от границ Крыма.

«Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство. Я думаю, этими вопросами в первую очередь занимается наше министерство обороны», — подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.

Проведение военных учений было объявлено Киевом 29 октября. Военные мероприятия планируют провести с 31 октября по 4 ноября на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря.

Учения будут сопровождаться боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Бук»-М1 и С-300ПТ. Кроме того, заявлены испытания ракет к различным модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1) и ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.

Как утверждает Юрий Швыткин, любые учения со стороны Украины, проводимые у границ Крыма, создают напряженность в данном регионе.

«Это ведет к деструктивному подходу в тех отношениях, которые пытаются выстроить между Россией и Украиной. Конечно, эскалация напряженности в данном регионе не служит обеспечению стабильности. Кроме того, это мешает выстраиванию двухсторонних конструктивных отношений между государствами», — заявил Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если оценить те виды вооружений, которые будут использованы на украинских учениях, то можно сказать, что в Крыму достаточно военных сил для отражения любых нападений ВСУ, подчеркивает парламентарий. Но сам факт проведения учений вызывает негативную реакцию.

«У нас сейчас там усилена группировка сил и средств. На сегодня этого достаточно. Это касается средств ПВО, сил ВМФ, сухопутных войск. ПВО занимается разведкой, выявляет точки пуска ракет и в случае необходимости уничтожит цель», — добавил депутат.

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк ранее заявил, что российская граница давно на замке, а Вооруженные силы Российской Федерации и пограничные службы эффективно выполняют свои прямые обязанности.

Накануне сообщалось, что с 31 октября по 4 ноября 2019 года на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины «Ягорлык» в Херсонской области пройдут боевые учения, в которых будут задействованы ЗРК «Бук М1» и С-300ПТ. Отмечалось, что стрельбы запланированы в акватории Черного моря у границ с Крымом.

Кроме того, 30 октября на Украину прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек альянса посетит морской порт Одессы, где в настоящее время находится постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей. В этот же день Столтенберг выступит с речью перед курсантами морской академии в Одессе. 31 октября генсек альянса выступит с речью в Верховной раде, а также проведет заседание комиссии НАТО — Украина, в котором примет участие украинский президент Владимир Зеленский.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает полуостров свей территорией. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».