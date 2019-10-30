Проект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесен в Госдуму

Москва, 30 октября. Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков внесен в Госдуму депутатами от «Справедливой России», сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете.

Как заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, партия фактически проделала эту работу за кабмин.

«Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления. Когда негативное отношение к «тяжелым» наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как «легкие», неопасные, не приводящие якобы к зависимости», — приводит слова Миронова пресс-служба СР.

Из законопроекта следует, что за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет, а если она будет осуществляться через СМИ и Интернет — на срок до семи лет.

Авторы документа подчеркнули, что пока за такие нарушения предусмотрена лишь административная ответственность.

Идею главы государства о внесении соответствующих поправок в законодательство поддержал в частности депутат Государственной думы Виталий Милонов, который отметил, что долгое время Интернет «пропадал из общего пространства правового регулирования», и потому был площадкой, допускающей распространение такого рода вредоносного контента.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 28 октября предложил более радикальные меры за данное нарушение в виде лишения свободы на срок до 15 лет, напоминает RT.