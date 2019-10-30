Песков рассказал о мерах по укреплению доверия к правоохранителям в России

Москва, 30 октября. Меры по укреплению доверия к правоохранителям в России стоят на повестке дня, однако такие вопросы требуют времени. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президиум Верховного суда России разъяснил ранее, что поданные по закону об амнистии капиталов декларации не могут быть использованы в качестве доказательств в уголовных делах, а доступ силовиков к ним должен быть закрыт. Суд признал информацию из таких документов налоговой тайной. Так, только сам декларант может истребовать данные и приобщить их к делу по собственному желанию.

Как отметил Песков, самое главное в этом деле — законодательные гарантии. Что касается доверия в России к правоохранительным органам, он напомнил, что накануне было соответствующее поручение президента РФ по мерам его укрепления. Песков обратил внимание, что такие вопросы не решаются в одночасье, для этого требуется время.

«Хочется выразить надежду, что в данном случае и доверие, и в целом инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой», — добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, первые два этапа амнистии капиталов проходили с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более 10 миллиардов евро. В июне стартовал третий этап.

Амнистия снимает уголовную, административную и налоговую ответственность с нарушителей, при условии, что они задекларируют свое имущество, а контролируемые иностранные компании пройдут процедуру перевода в другую юрисдикцию.

Как отметил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, власти РФ работают над созданием условий, которые способствуют возвращению активов, выведенных из России. Сенатор напомнил, что зарубежные счета российских бизнесменов могут быть заморожены в любой момент из-за непредсказуемой политики западных стран.