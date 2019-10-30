Песков не исключил, что Путин в Венгрии обсудит ситуацию на Украине

Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин может во время визита в Венгрию обсудить с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине, не исключил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что речь на встрече президента с премьер-министром Венгрии не пойдет о новом или старом правительстве Украины. Он подчеркнул, что власти страны — суверенное дело.

У Москвы и Будапешта, по его словам, есть темы, которые одинаково вызывают обеспокоенность как у венгерской, так и у российской стороны. К примеру, вопрос меньшинств в сопредельных районах.

«Венгрия неоднократно говорила о своем неприятии тех процессов, которые там происходят», — напомнил он.

В связи с этим Песков не исключил, что темы, связанные с Украиной, могут затрагиваться в ходе поездки Путина в Венгрию.

Напомним, принятый Киевом в 2017 году закон об образовании послужил причиной возникновения напряженности в отношениях между Украиной и Венгрией. Правительства Румынии и Венгрии обвинили украинскую сторону в нарушении прав нацменьшинств. Будапешт заявил, что если документ останется в силе, венгерские власти выступят с инициативой пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Путин посетит Будапешт с рабочим визитом в среду по приглашению Орбана. О подготовке поездки российского лидера в Венгрию стало известно еще в сентябре. В прошлый раз глава РФ приезжал в страну в 2017 году в связи с XXXI чемпионатом мира по дзюдо. Осенью 2018 года Путин и Орбан встречались в Москве.