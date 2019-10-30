Песков объяснил, почему Путин не поедет на саммит АТЭС

Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили в середине ноябре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку», — уточнил представитель Кремля.

Поездка в столицу Бразилии, по словам Пескова, планируется на следующую неделю. Что же касается саммита АТЭС, то на нем Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне, добавил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Песков указал на то, что Кремль никогда не анонсировал такую поездку, и решение об отмене визита Путина в Чили не связано с беспорядками в Сантьяго. Все дело в напряженном внутреннем рабочим графике российского лидера.