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Песков объяснил, почему Путин не поедет на саммит АТЭС

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Песков объяснил, почему Путин не поедет на саммит АТЭС

Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили в середине ноябре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку», — уточнил представитель Кремля. 

Поездка в столицу Бразилии, по словам Пескова, планируется на следующую неделю. Что же касается саммита АТЭС, то на нем Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне, добавил пресс-секретарь главы государства. 

Кроме того, Песков указал на то, что Кремль никогда не анонсировал такую поездку, и решение об отмене визита Путина в Чили не связано с беспорядками в Сантьяго. Все дело в напряженном внутреннем рабочим графике российского лидера.

«Мы никогда это (визит в Чили) не анонсировали. Но в данный момент программой Путина не предусмотрена такая поездка в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами», — заключил Песков.

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