Посольства Израиля закрылись по всему миру. События дня. ФАН-ТВ

Закрылись консульства Израиля Посольства и консульства Израиля временно закрылись по всему миру. Дипломаты устроили массовую забастовку. Дело в том, что министерство финансов страны решило сократить расходы на содержание работников, это и вызвало бурю возмущений. В социальных сетях посольства Израиля в России говорится, что сегодня сотрудники не предоставляют никаких услуг. Это вынужденная мера. Какова будет реакция властей? Дипломаты надеются, что в ближайшее время ситуация разрешится.

Завершение конфликта в Донбассе Три этапа, которые приведут к завершению конфликта в Донбассе, назвал президент Украины Владимир Зеленский. Первый — прекращение огня, второй — примирение людей, третий — безопасная реинтеграция. Как отметил лидер государства, международный опыт вооруженных конфликтов показывает, что эти три этапа всегда ведут к миру. И, надеемся, что так и будет. Накануне в районе населенного пункта Золотое начался отвод войск. Причем, внезапно. Ни журналисты, ни участники этого процесса не ожидали такого развития событий. Это произошло через несколько дней после поездки президента Зеленского в Донбасс. С радикалами беседа выдалась эмоциональной, позже представители «Азова» даже стали сыпать угрозами. Казалось бы, конфликт только усилился, но нет. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что Москва позитивно оценивает отвод войск. Правда, чтобы сделать какие-то выводы, необходимо дождаться окончания этого процесса.

Оползень в Камеруне Минимум 42 человека стали жертвами оползня в Камеруне. Большинство из них — дети. Ранее местные СМИ сообщали о 33 погибших. Сход оползня произошел накануне в одном из кварталов города Бафусам. ЧП спровоцировали ливни. Из-за сильных осадков поисковые работы временно приостановлены. Высок риск повторного схода оползня.