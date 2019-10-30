Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса под контроль Киева

Мариуполь, 30 октября. Завершение гражданской войны в Донбассе возможно после прекращения горячей стадии, примирения граждан страны и безопасной реинтеграции. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума единства в Мариуполе.

По словам украинского главы, международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты свидетельствует о том, что «на пути к завершению войны необходимо пройти три главных этапа».

Во-первых, отметил Зеленский, необходимо «завершение горячей стадии и прекращение огня». При этом Зеленский обратил внимание на то, что этого удастся добиться в ближайшее время. Второй «неотъемлемой» фазой глава государства назвал примирение людей и поиск консенсуса.

«Третий этап — это безопасная реинтеграция», — резюмировал он.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины во время заседания в белорусской столице 1 октября согласовала разведение сил в районе поселков Золотое и Петровское. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться месяц.

Однако Киев трижды срывал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку приступить к разведению 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены сигнальные ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о старте разведения войск в Золотом. Глава ведомства объяснил, что Киев задержал отведение сил, потому что все действия должны были проверить и подтвердить в наблюдательной миссии. Кроме того, Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском начнется в течение недели или 10 дней. По его словам, после отвода войск откроется путь к новой встрече в «нормандском формате».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.