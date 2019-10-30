США пытаются наказать Турцию за болезненный геополитический удар в Сирии

Соединенные Штаты, вводя антитурецкие санкции, прилагают усилия по купированию активности ориентирующихся на Вашингтон курдских боевиков. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Антитурецкие санкции

МИД Турции осудил проект об антитурецких санкциях, принятый Соединенными Штатами на фоне российских поставок С-400 и антитеррористической операции Анкары против курдских боевиков.

Ранее Палата представителей США практически единогласно ратифицировала проект, который предусматривает введение ограничительных мер против Турции.

«Мы решительно осуждаем принятие законопроекта в Палате представителей США, предусматривающего санкции против Турции в связи с операцией «Источник мира», — следует из заявления внешнеполитического ведомства Турции.

Турецкий МИД подчеркивает, что законопроект «не соответствует духу Североатлантического альянса и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с американской стороной 17 октября».

Принятый в США законопроект предусматривает введение санкций против финансово-кредитной организации Halkbank, а также высших турецких должностных лиц, включая руководителя министерства обороны. Кроме того, ограничительные меры подразумевают блокировку денежных активов чиновников. Помимо всего прочего, документ предписывает предоставить Конгрессу информацию об активах семьи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на территории Соединенных Штатов для дальнейшего рассмотрения возможных действий.

США пытаются защитить боевиков

Как отметил Сергей Простаков, действия России и Турции на севере Сирии продемонстрировали, что воля к прекращению конфликта и твердая бескомпромиссная политика по отношению к непримиримой позиции курдских боевиков дают положительный результат. А курдские формирования стали заложником своей проамериканской позиции, которая ничем в результате им не помогла.

«Меморандум России и Турции позволил скоординировать усилия сторон и нивелировать усилия США по заморозке ситуации в фазе постоянного конфликта. Примечательны санкции и другие недружественные действия США по отношению к Турции, которая прилагает усилия по купированию активности ориентирующихся сейчас, прежде всего, на Вашингтон боевиков. Это свидетельствует о том, что для американцев антитеррористические действия Анкары стали болезненным геополитическим ударом», — пояснил Сергей Простаков.

Однако, по мнению эксперта, проблема в виде неполного контроля законного правительства Сирии над большими территориями, которые к тому же богаты нефтью, остается. Их с помощью США также контролируют курдские вооруженные формирования, а американцы уже фактически ведут грабительскую добычу полезных ископаемых в Сирии.

«Остающиеся на территории Сирии боевики представляют собой фактически набор террористических группировок, которые действуют в интересах различных иностранных государств — США, аравийских монархий и других стран. Поэтому вопрос неподконтрольных правительству САР регионов имеет две стороны, военную и политическую. Антитеррористическая операция против оставшихся в Сирии группировок будет сопряжена с определенными трудностями, но принципиальной сложности не представляет: ранее были разгромлены и более многочисленные и сильные формирования. Однако при этом следует учитывать возможность помех такой операции со стороны заинтересованных третьих сил», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, считает военный аналитик, международное сообщество должно обеспечить гарантии тем группировкам, которые способны на мирные переговоры и разоружение, а также невмешательства в ситуацию со стороны незаконно присутствующих в Сирии сторон. Это будет залогом мирного исхода сирийского конфликта.

«Последние действия России и Турции на севере Сирии показывают, что проблема терроризма решаема при наличии воли к его устранению и готовности договариваться всех заинтересованных в этом сторон, а санкции США — что Вашингтон не заинтересован в мире в САР и новом геополитическом курсе Турции», — заключил Сергей Простаков.

22 октября лидеры Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны антитеррористической операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. По окончании встречи лидеров двух держав глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о прекращении турецкой операции против курдских боевиков.