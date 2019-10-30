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Провал Навального вынудил Ходорковского сделать Ройзмана новым лидером оппозиции

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Провал Навального вынудил Ходорковского сделать Ройзмана новым лидером оппозиции

Беглый олигарх Михаил Ходорковский готовит из уголовника Евгения Ройзмана второго Бориса Немцова. После провала Алексея Навального в роли лидера оппозиции, ему понадобился новый «символ» либерального движения в России.

«Союз независимых публицистов» — новый рупор оппозиционной «правды»

Объявленное на прошлой неделе создание нового объединения «Союз независимых публицистов» в Telegram вызвало широкое обсуждение в обществе и СМИ. Главными действующими лицами «союза» стали Михаил Ходорковский, Евгений Ройзман, журналисты «Эха Москвы» Александр Невзоров и Юлия Латынина, а также шоумен Сергей Шнуров. Главной задачей объединения они назвали стремление показать обществу «истинное» положение дел в России, когда «репрессии и цензура стали нашей реальностью». Показывать они это собираются лишь под «либеральным углом», ведь взгляды «оппозиции» широтой не отличаются.

Формирование нового рупора «правды» со стороны оппозиционных деятелей вызвало вполне логичный вопрос о персоналиях «союза». Ведь высокоморальными принципами организаторы явно не отличаются. Они неоднократно были замешаны в скандалах и проявляли себя далеко не лучшим образом. Другими словами, позволяющие себе публичные оскорбления, сквернословие и аморальные поступки личности решили поучить россиян морали и показать им «действительность».

Провал Навального вынудил Ходорковского сделать Ройзмана новым лидером оппозиции

Стремление Ройзмана в Госдуму

Очевидно, что собрание столь разношерстной группы вокруг себя должно принести Ходорковскому определенные дивиденды. Беглый олигарх тратит солидные суммы, чтобы влиять на политическую обстановку в стране за счет различных объединений, фондов и СМИ. «Союз независимых публицистов» не станет исключением. Ройзману в планах Ходорковского отводится особая роль. Бывший мэр Екатеринбурга уже давно находится в сфере политических интересов олигарха, их связи прочны и тянутся с давних времен. Ходорковский предлагал Ройзмана в качестве «эффективной замены» на посту президента. Неудивительно, что сейчас экс-мэр активно навязывается в депутаты Госдумы, выборы в которую состоятся в 2021 году.

Выбрав образ очередного «честного кандидата от народа», Ройзман стремится в большую политику. Для этого используется якобы положительное мнение общества и его оценка работы молодого и перспективного политика. Речь идет об управлении довольно большим городом Екатеринбургом. Предполагается, что «позитивные отзывы» должны перед выборами заглушить тот реальный негативный фон, который присущ фигуре Ройзмана.

Провал Навального вынудил Ходорковского сделать Ройзмана новым лидером оппозиции

Ройзман в роли нового Бориса Немцова

Ходорковский после неудачных незаконных митингов в Москве и провала Навального в роли «лидера протеста» решил найти новый «символ» либерального движения в России. Для этого он и выбрал Ройзмана, которого пытается проталкивать во власть долгие годы. Беглому олигарху необходима весомая политическая фигура, такая, какой ранее выступал Борис Немцов. Он в свое время признавался не только оппозицией, но и властными структурами.  

Ходорковский раскачивает обстановку в России, поэтому и стремится сделать из Ройзмана второго Немцова, который смог бы сплотить вокруг себя оппозиционное движение. Другими словами, сделать то, с чем не справился Навальный. Однако вопрос о том, сможет ли уголовник Ройзман с его характером и довольно сомнительной репутацией набрать столь серьезный политический вес, какой был у Немцова, является риторическим.

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