Провал Навального вынудил Ходорковского сделать Ройзмана новым лидером оппозиции

Беглый олигарх Михаил Ходорковский готовит из уголовника Евгения Ройзмана второго Бориса Немцова. После провала Алексея Навального в роли лидера оппозиции, ему понадобился новый «символ» либерального движения в России.

«Союз независимых публицистов» — новый рупор оппозиционной «правды»

Объявленное на прошлой неделе создание нового объединения «Союз независимых публицистов» в Telegram вызвало широкое обсуждение в обществе и СМИ. Главными действующими лицами «союза» стали Михаил Ходорковский, Евгений Ройзман, журналисты «Эха Москвы» Александр Невзоров и Юлия Латынина, а также шоумен Сергей Шнуров. Главной задачей объединения они назвали стремление показать обществу «истинное» положение дел в России, когда «репрессии и цензура стали нашей реальностью». Показывать они это собираются лишь под «либеральным углом», ведь взгляды «оппозиции» широтой не отличаются.

Формирование нового рупора «правды» со стороны оппозиционных деятелей вызвало вполне логичный вопрос о персоналиях «союза». Ведь высокоморальными принципами организаторы явно не отличаются. Они неоднократно были замешаны в скандалах и проявляли себя далеко не лучшим образом. Другими словами, позволяющие себе публичные оскорбления, сквернословие и аморальные поступки личности решили поучить россиян морали и показать им «действительность».

Стремление Ройзмана в Госдуму

Очевидно, что собрание столь разношерстной группы вокруг себя должно принести Ходорковскому определенные дивиденды. Беглый олигарх тратит солидные суммы, чтобы влиять на политическую обстановку в стране за счет различных объединений, фондов и СМИ. «Союз независимых публицистов» не станет исключением. Ройзману в планах Ходорковского отводится особая роль. Бывший мэр Екатеринбурга уже давно находится в сфере политических интересов олигарха, их связи прочны и тянутся с давних времен. Ходорковский предлагал Ройзмана в качестве «эффективной замены» на посту президента. Неудивительно, что сейчас экс-мэр активно навязывается в депутаты Госдумы, выборы в которую состоятся в 2021 году.

Выбрав образ очередного «честного кандидата от народа», Ройзман стремится в большую политику. Для этого используется якобы положительное мнение общества и его оценка работы молодого и перспективного политика. Речь идет об управлении довольно большим городом Екатеринбургом. Предполагается, что «позитивные отзывы» должны перед выборами заглушить тот реальный негативный фон, который присущ фигуре Ройзмана.

Ройзман в роли нового Бориса Немцова

Ходорковский после неудачных незаконных митингов в Москве и провала Навального в роли «лидера протеста» решил найти новый «символ» либерального движения в России. Для этого он и выбрал Ройзмана, которого пытается проталкивать во власть долгие годы. Беглому олигарху необходима весомая политическая фигура, такая, какой ранее выступал Борис Немцов. Он в свое время признавался не только оппозицией, но и властными структурами.

Ходорковский раскачивает обстановку в России, поэтому и стремится сделать из Ройзмана второго Немцова, который смог бы сплотить вокруг себя оппозиционное движение. Другими словами, сделать то, с чем не справился Навальный. Однако вопрос о том, сможет ли уголовник Ройзман с его характером и довольно сомнительной репутацией набрать столь серьезный политический вес, какой был у Немцова, является риторическим.