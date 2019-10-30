RT отреагировал на устроенную Навальным травлю шутливым видеороликом

Москва, 30 октября. Russia Today (RT) отреагировал на выпады скандального блогера Алексея Навального, пытающегося доказать, что российский международный многоязычный телеканал «никто не смотрит». На своем YouTube-канале RT опубликовал шутливое видео.

В ролике показаны некоторые известные люди, например, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, проживающий в США, и знаменитый режиссер Эмир Кустурица, который живет в Сербии. Закадровый голос в шутливой форме сообщает, что эти люди «никогда не смотрят RT», при этом в видео приводятся выдержки из интервью, в которых Уотерс и Кустурица утверждают обратное. Также в ролике появился американский тележурналист Ларри Кинг, заявивший, что он «никогда не смотрит RT», потому что «сам работает на RT».

Кроме того, телеканал напомнил об участниках акции «желтых жилетов» во Франции, которые в ходе митинга развернули плакат с благодарностью RT за беспристрастное освещение парижских протестов. Также были показаны арабские и латинские страны, в которых «тоже никогда не смотрят RT». На экране при этом появляется статистика, доказывающая, что RT занимает в этих странах лидирующие позиции.

Напомним, Навальный организовал настоящую травлю RT после того, как в Twitter-аккаунте телеканала появилось сообщение, что трансляцию Russia Today с митинга, прошедшего в Москве 29 сентября, посмотрело больше людей, чем на live-канале скандального блогера. Навальный оскорблял и поливал грязью не только журналистов RT, обзывая их «свинобомжами», «чучундриками» и «олухами», но и главного редактора телеканала Маргариту Симоньян, заявляя, что она является «глупой женщиной, возглавляющей дыру». Кроме того, одиозный блогер и его официальный пресс-секретарь Кира Ярмыш утверждали, что RT «никто не смотрит». А Ярмыш еще и представила на YouTube отдельный критический материал про телеканал.

По мнению бывшего юриста возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» Виталия Серуканова, скандальный блогер набросился на сотрудников Russia Today вовсе не из-за сообщения о просмотрах. По словам бывшего сотрудника ФБК, истерику Навального вызвало расследование о его мошеннической деятельности с биткоин-кошельками, опубликованное RT. Серуканов подтвердил, что финансовые вопросы являются самыми болезненными для скандального блогера, особенно когда речь идет о мошеннических схемах и деньгах западных спонсоров.