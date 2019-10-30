Комбикорм для миллионов — фастфуд убивает американцев и несет угрозу всему миру

Вредная пища, тоннами поглощаемая американцами в фастфудах, не только приводит к ожирению, но и несет угрозу здоровью нации, приводя к деградации. А расползание этой пагубной моды по всему миру представляет реальную опасность и для других стран.

Не секрет, что Соединенные Штаты стремительно жиреют. И в фигуральном смысле (страна богатеет, захватывает зарубежные ресурсы, распространяет свое влияние по всему миру), и в прямом — американцы становятся упитаннее, толще, жирнее, шарообразнее.

США всегда считались неким недостижимым идеалом, к которому нужно с стремиться, в том числе в области здоровья, моды, жизненных ценностей. Но что мы видим? Глядя на шарообразные фигуры все большего количества граждан США, невольно задаешься вопросом:

«Что вы такое едите, что вас так безбожно разносит?»

На самом деле — все просто. Никаких национальных особенностей или «заговора» недоброжелателей. Ничего личного, просто бизнес, как и все в США. Даже если от этого зависит здоровье нации и, фактически, безопасность государства. Поэтому сегодня ожирение просто убивает американцев. Об этом, в частности, говорится в статье «В Соединенных Штатах эпидемия обработанной пищи — и она убивает нас».

Страна жирных

Не секрет, что американцы в принципе экономны и стараются во всем максимально сократить издержки: будь это время, деньги или другие приоритеты. Главный американский бог — прибыль любой ценой.

Следуя этой логике, американский бизнесмен будет с удовольствием продавать настоящий комбикорм в привлекательной упаковке, а средний потребитель — с радостью поглощать эту с позволения сказать «питательную смесь», на которую уважающий себя европеец может смотреть только с нескрываемой брезгливостью.

Вредная пища — этот комбикорм для миллионов — казалось бы, должен вызывать естественное отторжение у человека, заботящегося о своем здоровье. Но у американцев другая логика: что еще надо человеку, которому внешний вид пищи намного важнее не только ее полезности, но даже вкуса? Особенно, если этот корм сдобрен возбуждающими аппетит добавками. В принципе — не нужно больше ничего: выглядит красиво, пахнет вкусно — давайте же скорее есть!

Так ли страшен ГМО?

В современном мире, увы, без генно-модифицированных продуктов не обойтись: далеко не все могут позволить себе пищу, выращенную исключительно в природных условиях без использования достижений синтетической биологии. Но, как говорится, надо и честь знать! У человека должен быть выбор — поглощать тонны ГМО-продуктов, или постараться за счет отказа от чем-то другого поискать еду подороже, но выращенную в условиях, приближенных к природным.

Увы, в Соединенных Штатах — стране с огромным количеством весьма нетребовательных едоков — о чувстве меры в этом вопросе давно забыли. Сегодня США — в мировых передовиках не только по части распространения ГМО-продуктов, но и в производстве еды методом химического синтеза. Иными словами: мясо, хлеб, овощи и прочие продукты на ломящихся от снеди полках американских супермаркетов — это результаты работы химических заводов и генетических лабораторий, а не сельскохозяйственного комплекса.

Американский фастфуд: сделаем из вас инвалида за ваши деньги

Отдельно стоит поговорить об американском фастфуде. Это одновременно и вершина технологии производства пищи (если этот комбикорм можно назвать пищей), и самый эффективный способ превратить человека в инвалида за его же деньги. Важно понимать, что в Америке, да и по всему миру фастфуд — это не просто сети быстрого питания. Это — настоящее оружие массового поражения, эффект от которого проявляется со временем, но неизбежно. Американский способ питания давно уже стал «агентом влияния» Соединенных Штатах по всему миру.

Даже в КНР забили тревогу по этому поводу. В Китае — стране с собственной уникальной кухней — опасаются, что американское влияние в этом вопросе не только нанесет вред здоровью людей, но и просто подорвет здоровье нации.

«Жиреющий» мозг

По мнению ученых, американская кухня, в которой большую роль играет так называемая «мусорная еда» (junk food) — вредная суррогатная калорийная пища с низкой биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара — крайне вредна для головного мозга и для сердечно-сосудистой системы. Неумеренно поглощаемый «пищевой мусор» не только ведет к закупорке холестериновыми бляшками и тромбами кровеносных сосудов, которые питают кору головного мозга, но и непосредственно влияет на обмен веществ в организме, что может привести к необратимым последствиям. Ученые бьют тревогу, предупреждая о страшном влиянии нездорового питания на мозг и на мыслительные процессы.

Дурной пример заразителен?

Количество фастфуда, употребляемого американцами, стремительно растет, но «богу наживы», который правит бал в США, все мало! К сожалению, способ питания американцев (ни рационом, ни диетой это назвать язык не поворачивается) вместе с создаваемыми по американским лекалам ресторанами быстрого питания интенсивно распространяется по всему миру. Зародившийся в Америке фастфуд превращается в монстра, создающего глобальную проблему ожирения, которая ведет к деградации всего человечества.

Да, множество франшиз приносит американскому бюджету весомую прибыль в виде налогов, и тут уж не до такой «мелочи», как здоровье нации — своей или чужой. Однако, никаких денег не хватит, чтобы вылечить всех, кто потерял здоровье, питаясь вредной суррогатной пищей, придуманной в Соединенных Штатах.