Зеленский рассказал, зачем нужна встреча в «нормандском формате»

Мариуполь, 30 октября. Встреча в «нормандском формате» нужна для решения проблем не по телефону, а глядя друг другу в глаза, заявил участник «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая на Форуме единства в Мариуполе​​​, украинский лидер объяснил, зачем, по его мнению, нужен этот формат переговоров.

«Встреча в «нормандском формате» должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 29 октября заявил, что дата встречи в «нормандском формате» предварительно определена, но окончательно не согласована всеми сторонами. Глава украинского дипведомства выразил надежду, что она состоится до конца ноября.

Однако российский МИД 30 октября выразил мнение, что проводить переговоры о датах нового саммита «четверки» пока преждевременно, поскольку сначала нужно дождаться верификации ОБСЕ разведения сил в Донбассе.

Напомним, «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. В так называемую «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Это объединение было создан для урегулирования ситуации в восточной части Украины, где пять лет назад началась гражданская война.

Причиной конфликта в стране послужил государственный переворот в столице, после которого Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новым властям и невольно стали объектами военной кампании Киева.

Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась в Берлине в октябре 2016 года. Переговоры о новой встрече участников «четверки» ведутся уже давно, однако их точную дату определить пока не удается.

Ранее президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер признали «нормандский формат» ключевым для достижения мира в Донбассе.