Приангарье запросило еще 3 млрд рублей из бюджета на ликвидацию последствий паводка

Иркутск, 30 октября. Иркутская область направила в Москву еще несколько писем с просьбой предоставить средства на ликвидацию последствий паводка. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в администрации региона.

Приангарье запросило порядка 700 млн рублей на капитальный ремонт подтопленных жилых домов и более 2 млрд рублей для ремонта дорог регионального и местного значения.

На данный момент в результате паводка разрушенными остаются 7727 жилых домов, из них 5492 пойдут под снос, а 2235 определены на капитальный ремонт. В этот список включены все жилые дома, как одноквартирные, так и многоквартирные.

По количеству помещений количество разрушений выглядит еще более устрашающе. Сейчас остаются разрушенными 9635 помещений, из них 6901 — пойдут под снос и 2734 — на капитальный ремонт. Для восстановления жилого фонда Иркутской области понадобится еще минимум 700 млн рублей из федерального бюджета помимо уже выделенных для ликвидации паводка. Письмо в Минстрой уже отправлено, правда, пока без обоснования.

Дороги регионального и местного значения на свое восстановление также потребуют дополнительные дотации. Их ремонт иркутские власти оценили в 2 млрд 256 млн рублей. На данный момент разрушено 54,9 км дорог регионального значения и 88,1 км дорог местного значения. В эту же сумму входит и восстановление мостовых переправ и водопропускных труб. Паводок разрушил 19 мостов регионального значения и 23 — местного. Кроме того, из-за разгула стихии пострадали 34 водопропускные трубы регионального значения и 52 — местного.

Напомним, 30 октября число погибших в результате паводка в Приангарье увеличилось до 26 человек. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила о том, что найдено еще одно тело человека, пропавшего без вести во время наводнения