Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 не понравилась Вашингтону. Палата представителей Конгресса США начала процедуру разработки нового пакета санкций против своего партнера по блоку НАТО, включающие в себя удар по турецкому финансовому сектору и лично по президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также по членам его семьи. О тонкостях конфликта между Вашингтоном и Анкарой Федеральное агентство новостей поговорило с главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным.

Военный эксперт заявил, что Турция стала заложником реалий американской политики: демократическое большинство Конгресса хочет ввести свои собственные санкции в дополнение к тем, что уже были введены, а затем отменены лично Дональдом Трампом (14 и 23 октября соответственно), чтобы кандидат от Демократической партии США мог бравировать этим на грядущих президентских выборах. В этих условиях оппоненты Трампа истерят, обвиняя главу государства в «предательстве» курдов, с террористическими организациями которых борется Турция.

«Дональд Трамп использует политику «кнута и пряника» — он напрямую похвалил президента Турции за то, что тот прекратил военную операцию в Сирии, и отменил введенные им за неделю до этого санкции. Конгресс же, воспользовавшись этой якобы «слабостью», теперь хочет перехватить у него санкционную повестку», — считает Рожин.

По его мнению, наказывая Эрдогана за покупку С-400, США только спровоцируют Турцию к дальнейшему сближению с Россией, которая старается строить двусторонние взаимовыгодные отношения, не прибегая к политике давления и принуждения. Это «наказание» выглядит тем более абсурдно, что правилами блока НАТО, членом которого является Турция, не запрещена напрямую покупка вооружения у третьих стран.

«Конечно же, есть рекомендации — установленные Вашингтоном, разумеется — что оружие лучше покупать «у своих». Учитывая, что самый крупный его производитель в блоке — это сами Штаты, все становится на свои места. Но Турция не хочет быть просто «сателлитом» — это независимое государство, ведущее собственную суверенную политику. Эрдоган приобретает вооружение у кого хочет, строит на территории страны военно-промышленный комплекс, чтобы не зависеть наконец от чьих бы то ни было поставок, активно вооружает армию, он не позволяет сепаратистам поднимать голову — одним словом, для обычного члена альянса у него слишком много амбиций. Поэтому «старшие товарищи» за океаном пытаются поставить его «на место», — поясняет военный эксперт.

Тем не менее, выходить из НАТО Турция пока не будет, считает Рожин. Эрдоган подчеркивает свою приверженность альянсу, однако требует пересмотра условий нахождения в нем с учетом накопленных претензий. Вашингтон и Брюссель это в корне не устраивает, поэтому в настоящее время можно наблюдать обострение отношений между сторонами этого конфликта.