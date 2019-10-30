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Как санкции США в отношении Турции связаны с операцией против курдов-террористов в Сирии

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Турция наказана санкциями за то, что больше не хочет быть сателлитом США, считает эксперт

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 не понравилась Вашингтону. Палата представителей Конгресса США начала процедуру разработки нового пакета санкций против своего партнера по блоку НАТО, включающие в себя удар по турецкому финансовому сектору и лично по президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также по членам его семьи. О тонкостях конфликта между Вашингтоном и Анкарой Федеральное агентство новостей поговорило с главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным.

Военный эксперт заявил, что Турция стала заложником реалий американской политики: демократическое большинство Конгресса хочет ввести свои собственные санкции в дополнение к тем, что уже были введены, а затем отменены лично Дональдом Трампом (14 и 23 октября соответственно), чтобы кандидат от Демократической партии США мог бравировать этим на грядущих президентских выборах. В этих условиях оппоненты Трампа истерят, обвиняя главу государства в «предательстве» курдов, с террористическими организациями которых борется Турция.

Турция наказана санкциями за то, что больше не хочет быть сателлитом США, считает эксперт

«Дональд Трамп использует политику «кнута и пряника» — он напрямую похвалил президента Турции за то, что тот прекратил военную операцию в Сирии, и отменил введенные им за неделю до этого санкции. Конгресс же, воспользовавшись этой якобы «слабостью», теперь хочет перехватить у него санкционную повестку», — считает Рожин.

По его мнению, наказывая Эрдогана за покупку С-400, США только спровоцируют Турцию к дальнейшему сближению с Россией, которая старается строить двусторонние взаимовыгодные отношения, не прибегая к политике давления и принуждения. Это «наказание» выглядит тем более абсурдно, что правилами блока НАТО, членом которого является Турция, не запрещена напрямую покупка вооружения у третьих стран.

«Конечно же, есть рекомендации — установленные Вашингтоном, разумеется — что оружие лучше покупать «у своих». Учитывая, что самый крупный его производитель в блоке — это сами Штаты, все становится на свои места. Но Турция не хочет быть просто «сателлитом» — это независимое государство, ведущее собственную суверенную политику. Эрдоган приобретает вооружение у кого хочет, строит на территории страны военно-промышленный комплекс, чтобы не зависеть наконец от чьих бы то ни было поставок, активно вооружает армию, он не позволяет сепаратистам поднимать голову — одним словом, для обычного члена альянса у него слишком много амбиций. Поэтому «старшие товарищи» за океаном пытаются поставить его «на место», — поясняет военный эксперт.

Турция наказана санкциями за то, что больше не хочет быть сателлитом США, считает эксперт

Тем не менее, выходить из НАТО Турция пока не будет, считает Рожин. Эрдоган подчеркивает свою приверженность альянсу, однако требует пересмотра условий нахождения в нем с учетом накопленных претензий. Вашингтон и Брюссель это в корне не устраивает, поэтому в настоящее время можно наблюдать обострение отношений между сторонами этого конфликта.

«Если этот тренд будет продолжаться — год, два, три — то вполне возможно, что мы увидим еще более серьезный кризис, который как раз и приведет к «откалыванию» Турции от альянса и ее сближению с Россией на почве введения санкций в отношении обеих стран. Однако совсем близкой дружбы ожидать не стоит — Эрдоган движим прежде всего интересами своей страны», — сделал прогноз Рожин.

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