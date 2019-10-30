Зеленский озвучил новую госстратегию по «безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма»

Киев, 30 октября. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Форуме единства в Мариуполе, представил госстратегию «безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма».

Всего в нее входят четыре составляющих, и первая — это прозрачность и публичность. Зеленский заявил, что государство обязано пояснять свои шаги, а также должно найти правильные способы вместе с обществом инициировать масштабный национальный диалог.

«Именно поэтому проходит этот форум», — заметил политик.

Вторая составляющая — это консенсус. Зеленский выразил уверенность, что украинское общество должно прийти к единой точке зрения по «вопросу возвращения Донбасса и Крыма».

«Большинство убеждено, что они должны вернуться на Украину. Но как именно? Тут общество разделено», — подчеркнул политик.

Третьей составляющей, по словам Зеленского, является реализм. Он пояснил, что имеет в виду ошибочные точки зрения о том, что Киев «вернет Крым» военным путем, или что «уже завтра» все люди в Донбассе заговорят на украинском языке. И, наконец. четвертой позицией президент Украины считает имплементацию, то есть способность государства воплощать стратегию в жизнь. По мнению Зеленского данная стратегия «жизненно необходима» для сохранения Украины как страны и для совместного решения других вызовов.

Напомним, Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. После этого Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию. Крым также заявил о своем выходе из состава Украины весной 2014 года. Жители полуострова провели референдум, по итогам которого единогласно приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией.