Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

РЕН ТВ покажет самые зрелищные поединки Fight Night

54
0 Оставить комментарий

РЕН ТВ покажет самые зрелищные поединки Fight Night

Москва, 30 октября. Телевизионный канал РЕН ТВ вернет прямые трансляции спортивных событий и покажет самые зрелищные бои Fight Night в рамках турнира Ultimate Fighting Championship. Об этом сообщает в среду пресс-служба канала.

По имеющимся данным, 9 ноября РЕН ТВ покажет два боя, которые пройдут в рамках турнира Ultimate Fighting Championship. Событие станет первой спортивной трансляцией канала за последние много лет — до 2001 года РЕН ТВ показывал онлайн матчи Английской премьер-лиги (АПЛ).

Так, два российских бойца встретятся с американскими спортсменами и проведут бой в тяжелом и полулегком весе. В ключевом противостоянии турнира российский боец смешанных единоборств (MMA) встретится с экс-игроком NFL Грегом Харди.

Главным поединком бойцовского вечера станет встреча Забита Магомедшарипова с Келвином Кэттером.

 

infox - new
Источник: РЕН ТВ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров