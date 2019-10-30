РЕН ТВ покажет самые зрелищные поединки Fight Night

Москва, 30 октября. Телевизионный канал РЕН ТВ вернет прямые трансляции спортивных событий и покажет самые зрелищные бои Fight Night в рамках турнира Ultimate Fighting Championship. Об этом сообщает в среду пресс-служба канала.

По имеющимся данным, 9 ноября РЕН ТВ покажет два боя, которые пройдут в рамках турнира Ultimate Fighting Championship. Событие станет первой спортивной трансляцией канала за последние много лет — до 2001 года РЕН ТВ показывал онлайн матчи Английской премьер-лиги (АПЛ).

Так, два российских бойца встретятся с американскими спортсменами и проведут бой в тяжелом и полулегком весе. В ключевом противостоянии турнира российский боец смешанных единоборств (MMA) встретится с экс-игроком NFL Грегом Харди.

Главным поединком бойцовского вечера станет встреча Забита Магомедшарипова с Келвином Кэттером.