Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Балкон многоэтажки обрушился в центре Иркутска

30
0 Оставить комментарий

Балкон многоэтажки обрушился в центре Иркутска

Иркутск, 30 октября. Каменная кладка обрушилась с балкона многоэтажки, расположенной в центре Иркутска. Видео с места инцидента появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 30 октября на улице Джамбула. Из-за сильного ветра обрушилась кладка с балкона 12-го этажа.

Несколько припаркованных атвомобилей получили серьезные повреждения. Никто не пострадал. Местные жители признаются, что боятся находиться в этом доме.

Многоэтажка построена на возвышенности, на некоторых стенах здания видны трещины.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров