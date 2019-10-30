Балкон многоэтажки обрушился в центре Иркутска

Иркутск, 30 октября. Каменная кладка обрушилась с балкона многоэтажки, расположенной в центре Иркутска. Видео с места инцидента появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 30 октября на улице Джамбула. Из-за сильного ветра обрушилась кладка с балкона 12-го этажа.

Несколько припаркованных атвомобилей получили серьезные повреждения. Никто не пострадал. Местные жители признаются, что боятся находиться в этом доме.

Многоэтажка построена на возвышенности, на некоторых стенах здания видны трещины.