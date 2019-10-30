Офис Зеленского рассказал, в какую сумму обойдется восстановление Донбасса

Киев, 30 октября. Восстановление пострадавшего от многолетней войны Донбасса обойдется в 372 млн евро. Такие данные в среду привел первый заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Речь в первую очередь идет о восстановлении транспортной инфраструктуры, домов, и промышленных объектов.Только на ремонт транспортной сети потребуется 231 млн евро. Еще 72 млн пойдут на ремонт пострадавших от украинских снарядов жилых зданий. При этом Трофимов подчеркнул, что озвученная им сумма — это минимальные выплаты. В действительности же восстановление Донбасса может обойтись намного дороже, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на украинские СМИ.

Накануне поступила информация о разведении сил в населенном пункте Золотое. О начале отвода войск сообщили власти Луганской Народной Республики. Наблюдатели ОБСЕ также подтвердили, что видели запуск белых и зеленых сигнальных ракет, что свидетельствует о готовности сторон отвести свои силы от линии разграничения.

Впрочем, подтверждения с украинской стороны пока не последовало. Даже президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что ВСУ выполнили взятые на себя обязательства. Он посоветовал журналистам дождаться официального комментария штаба Операции объединенных сил, прежде чем делать какие-либо выводы.

Отметим, что разведение сил является обязательным условием Москвы для проведения переговоров в «нормандском формате». Российская сторона считает, что встреча «нормандской четверки» будет иметь смысл только если Киев начнет принимать реальные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.