Симферополь, 30 октября. Решение США ввести санкции против Турции за ее военную операцию против курдов-террористов в Сирии можно расценивать как проявление шантажа и угроз, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Во вторник стало известно, что палата представителей США почти единогласно одобрила законопроект о введении санкций против Анкары из-за операции «Источник мира» в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.

Документ теперь должен пройти сенат, после этого он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. По словам Поклонской, «Вашингтон потерял ориентиры, кто друзья, а кто враги». Поклонская назвала шантажом санкции США против Турции.

«Решение ввести санкции против Анкары наглядно демонстрирует, что Вашингтон не способен приходить к консенсусу, а использует в своем арсенале «дипломатии» шантаж и угрозы», — подчеркнула депутат.

Кроме того, она объяснила, что США ежедневно демонстрируют «пренебрежительное отношение к другим суверенным государствам», это стало «кропотливым, обыденным трудом американского Госдепартамента и президента».

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Срок соглашения истек.

Также президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, приветствовал усилия по деэскалации ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.