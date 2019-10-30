Илья Резник заявил в полицию на хулиганов, устроивших дебош у его дома

Москва, 30 октября. Супруга народного артиста, знаменитого российского поэта-песенника Ильи Резника Ирина рассказала, как ночью хулиганы устроили дебош около их коттеджа.

Все произошло 19 октября в поселке Таганьково на Рублевке, где супружеская пара живет уже более десяти лет. По словам хозяйки дома, ночью пару разбудил громкий шум автомобильного мотора и крики.

Lexus с шумной компанией внутри сделал несколько кругов вокруг участка поэта, громко перегазовывая двигателем, а затем остановился рядом с воротами коттеджа народного артиста. Из машины выпрыгнули несколько мужчин и принялись громко кричать матом на весь поселок.

«Илья вышел на балкончик, увидел в темноте несколько человек, они орали, потом прыгнули в машину и уехали. Он собирался спуститься на улицу, но не успел», — рассказала Ирина.

Она отметила, что дебоширы использовали исключительную нецензурную брань — «непечатные выражения», которые супруга артиста отказалась воспроизводить «в силу своего воспитания и вероисповедания».

«Илья разнервничался так, что у него заболело сердце, и он не смог уснуть до утра, был очень расстроен случившемся, — поделилась она с KP.Ru.

Ирина рассказала, что этот дом семья Резник особенно любит за тишину и интеллигентных соседей. Она также отметила, что посторонние в этом районе бывают редко, поскольку территория закрытая. Поэтому подобные случаи так сильно пугают местных жителей.

«Мы утром поехали на репетицию, потом позвонили хозяину дома и написали заявление в полицию. Мы сейчас в командировке, поэтому не знаем, нашли там кого-то или нет, но номер машины на пункте охраны записали, по всему поселку стоят камеры, установить, кто это, будет несложно», — резюмировала она.

В сентябре стало известно, что 81-летний артист потребовал 70 млн рублей от сети детских садов «Маленькая страна». Адвокат Ильи Резника объяснил, что поэт обладает исключительными правами на одноименный товарный знак, и детским учреждениям право использовать это название официально дано не было.