США занимаются в Сирии откровенным бандитизмом и грабежом

Соединенные Штаты Америки занимаются в Сирии откровенным бандитизмом и грабежом; любое другое государство может стать жертвой такой откровенно преступной политики. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Реакция России

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал высокомерными заявления Соединенных Штатов о необходимости присутствия американских военных на территории Сирийской Арабской Республики (САР) для защиты нефтяных месторождений.

«Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики», — сказал он на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Турции и Ирана и консультаций со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном в Женеве.

При этом Лавров назвал планы Вашингтона эксплуатировать нефтегазовые месторождения незаконными. Он пообещал, что РФ будет отстаивать эту позицию в контактах с США.

«Соединенные Штаты и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции правительства Сирийской Арабской Республики», — напомнил Лавров.

Глава российской дипломатии заметил, что после заявления Вашингтона о выводе всех своих вооруженных сил с территории САР американцы стали возвращаться «под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ1 (деятельность террористической организации запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН)». Кроме того, Лавров обратил внимание, что в экспертном сообществе США развернулась дискуссия, в которой, в частности, цитируются решения международных судебных инстанций в схожих ситуациях.

«Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Исходим из этого», — подчеркнул министр.

Ранее неоднократно поступала информация о контрабанде нефти из Сирии. Американцы через контролируемых ими курдских бандформирований удерживают нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор, незаконно вывозя оттуда нефть в Ирак. Эта нефть поставлялась на экспорт в районе иракского Синджара. Свою долю от ее реализации получали даже боевики «Исламского государства»1, договорившиеся с курдскими бандами о разделе сфер влияния и охране нефтегазовых месторождений.

Грабеж и бандитизм

Как отметил Дмитрий Родионов, то, чем занимаются США в Сирии — это грабеж и бандитизм. И они этим там занимались с самого начала — в тот день, как их войска пересекли границы суверенного государства без приглашения.

«Чего еще можно ожидать? Вторглись под предлогом борьбы с терроризмом, оккупировали часть территории, под тем же предлогом, чтобы нефть не досталась террористам, лишили доступа к ней законные власти страны, да еще и удары по правительственной армии наносили. Как они боролись с терроризмом в течении почти пяти лет — мы видели. Результаты не впечатляют, если не считать спектаклей с очередной «ликвидацией» лидера Халифата (Абу Бакра аль-Багдади. — Прим. ФАН), да и то даже по театральному неубедительно. Примерно столько же раз, сколько ликвидировали Багдади, американцы побеждали ИГИЛ и уходили из Сирии. И, уверен, еще не раз «победят» и «уйдут». Чтобы остаться и качать нефть», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил, недавно министерство обороны России показало снимки космической разведки, демонстрирующие, что американцы добывают и вывозят из Сирии нефть в другие страны.

«Зачем? Чтобы спрятать ее от боевиков разгромленного и ликвидированного Халифата? Или от тех, кому она принадлежит — от самих сирийцев. Показательно, что против тех, кто помогает добывать и реализовывать нефть всем миром признанными сирийским властям, они вводят санкции, зато нефть на оккупированных американцами территориях добывается в обход всяких санкций с помощью оборудования западных компаний», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, действия США — это откровенный грабеж. Это то, чем занимались всегда захватчики во времена колониализма и захватнических войн. Только тогда они это делали открыто, а теперь придумывают оправдания, которые звучат совершенно неубедительно.

«Кому это нужно в США? Видимо, американские власти по-прежнему живут в логике Средневековья, где наемникам нужно периодически отдавать на разграбление захваченные города, а компаниям-колониалистам — целые страны — это плата за сохранение системы мирового господства, основанной на грубой силе и беззаконии. И в качестве их мишени может оказаться любая страна, в которой пересекутся два фактора: наличие нефти и политическая нестабильность, которая даст им основание принести в нее свою «демократию», — заключил Дмитрий Родионов.

Заметим, что «присутствие ИГИЛ» в регионе Пентагон использует как повод для оккупации наиболее прибыльных нефтяных месторождений Сирии. Якобы против разрозненных «спящих ячеек» боевиков военные США планируют разместить на нефтяных полях — таких как «Аль-Омар», «Ат-Танак» и другие — полбатальона танков. Очевидно, что американские танки нужны оккупационным силам для борьбы с более сильным врагом.

1 Организация запрещена на территории РФ.