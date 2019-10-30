МИД РФ назвал преждевременными разговоры о новом саммите в «нормандском формате»

Москва, 30 октября. Говорить о датах нового саммита в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция) можно будет после того, как ОБСЕ верифицирует разведение сил в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, учитывая угрозы националистов, которые заявляют, что будут препятствовать разведению сил в Донбассе, Россия ждет отвода войск в населенном пункте Золотое, а также завершения того же процесса в Петровском, передает «Взгляд.ру».

«Когда все эти вещи будут завершены и верифицированы миссией ОБСЕ, что все так, как надо, что все по правилам, тогда будем разговаривать уже о конкретных датах саммита в «нормандском формате». Пока это, как мне кажется, преждевременно», — подчеркнул Руденко.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались Донецкая и Луганская народные республики — ДНР и ЛНР. Киев отказался признавать их и ввел в Донбасс войска.

1 октября 2019 года на встрече контактных групп в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы в районе Петровского и Золотого, пишет «Ридус». Процесс должен был стартовать еще 7 октября, представители ДНР и ЛНР несколько раз выпускали ракеты, сигнализирующие о готовности к разведению войск, однако ответа со стороны Киева не последовало.

29 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Украинский министр пояснил, что Киев задержал отведение сил, поскольку все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии, сообщает телеканал «360».