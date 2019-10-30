Медики назвали запускающие воспаления в организме продукты

Москва, 30 октября. Зарубежные эксперты назвали продукты, которые могут запустить воспаление в организме. По словам медиков, самыми опасными продуктами считаются сладости промышленного производства и изделия из белой муки. Об этом сообщает портал MedikForum.

Так, употребление кондитерских изделий промышленного производства увеличивает уровень глюкозы в крови, а также может спровоцировать хроническую воспалительную реакцию. Хроническое воспаление повреждает клетки и может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, опухоли и диабета, пишет «Газета Кемерова».

Кроме того, медики рекомендуют покупать крупы вместо белого хлеба и бюджетных макарон. Среди вызывающих воспалительный процесс продуктов фигурирует еда, которую готовят во фритюре.

Также привести к воспалению могут колбасы, копчености и алкогольные напитки. Злоупотребление спиртным вызывает изменения в оболочке кишечника, из-за чего бактерии могут проникнуть в кровь и спровоцировать воспалительную реакцию.

Ранее ученые назвали наиболее вредный продукт для здоровья человека.