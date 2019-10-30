Навального назвали «поехавшим отцом русской демократии» за твит о протестах в Гонконге

Москва, 30 октября. Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло отреагировал на твит «оппозиционера» Алексея Навального о «мирных» протестах в Гонконге. По мнению эксперта, основатель ФБК смело можно называть «поехавшим отцом русской демократии».

С Ремесло согласились и другие пользователи Twitter. По их словам, высказывание блогера — самый настоящий «маразм». Другие комментаторы посоветовали Навальному «сменить методички». Были и те, кто вспоминал украинский Майдан. По их мнению, если следовать логике Навального, то кровопролития в Киеве в 2014 году были просто «детской игрой с яркими коктейлями».

Сам Навальный в своем микроблоге заявил, что недопуск одного из лидеров протестов в КНР до муниципальных выборов является доказательством нахождения китайских властей в «международном интернационале жуликов, стремящихся силовым разгоном мирных демонстрантов всегда оставаться у власти», пишет издание Nation News.

Напомним, протестные акции в Гонконге произошли после внесения в законодательный совет закона об экстрадиции преступников из Гонконга в Китай.

Митингующие на улицах Гонконга нападали на полицейских, швыряли в них «коктейли Молотова», устраивали беспорядки. В итоге законопроект отменили, но протесты не прекратились. После этого недовольные жители Гонконга захотели, чтобы правительство расследовало насилие со стороны сотрудников полиции в отношении демонстрантов, освободило всех задержанных и перестало называть акции протеста беспорядками. Еще одно требование касается предоставления всеобщего избирательного права. Многие политологи сходятся во мнении, что в КНР реализуются технологии «цветной революции».