Специалист рассказал о «вялом языке» Бузовой

Москва, 30 октября. Известная певица Ольга Бузова имеет нарушения речи, несмотря на большой опыт публичных выступлений. К такому выводу пришел логопед Александр Высоцкий, который специализируется на постановке сценической речи.

По его словам, у Бузовой есть симптомы «вялости языка». На это указывает звук «С», который явно не дается артистке. Недавно девушка выложила видео, в котором поделилась впечатлениями о фильме «Малефисента». При этом она несколько раз пытается выговорить название фильма, и всякий раз произносит его неправильно.

Высоцкий отметил, что подобные проблемы с произношением легко исправить. Достаточно выполнять специальную гимнастику для языка. Однако перед этим необходимо проконсультироваться со специалистом, потому что самостоятельные занятия в данном случае могут принести больше вреда, чем пользы, пишет «ФедералПресс».

Отметим, что Бузова не только певица, но и телеведущая. Она ведет популярное реалити-шоу «Дом-2». Ранее сообщалось, что девушка планирует принять участие в Евровидении, однако позже эти слухи опроверг ее пиар-директор Антон Богословский. Он пояснил, что к ним не поступало предложение выступить на Евровидении.

Музыкальный конкурс в следующем году пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Arena. На прошлой неделе стало известно, что конкурс пройдет под слоганом «Open Up», что в переводе значит «Откройся». Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов ожидается 16 мая.