Гаспарян назвал фейком заявление США о ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Сирии

Москва, 30 октября. Американские власти не собираются доказывать уничтожение «террориста №1» аль-Багдади в Сирии, потому что это фейк. Об этом заявил журналист и политолог Армен Гаспарян.

По словам эксперта, Вашингтон говорит не о ликвидации, а об операции прикрытия, условно говоря, о фальсификации.

Гаспарян напомнил, что существует практика американских спецслужб, по которой никакие улики и доказательства итога операции не приводятся, а афишируется лишь конечный результат. Многие операции спецслужб вообще не раскрываются, указал он.

«Россия требует доказательств по понятным причинам. Потому что целый ряд вопросов, связанных с этой операцией, вызывает у Москвы недоверие», — передает «Инфореактор» слова политолога.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва до сегодняшнего дня не получала официальных подтверждений «ликвидации» террориста Абу Бакра аль-Багдади американскими военнослужащими. По его словам, РФ не располагает доказательствами того, что главарь «Исламского государства»1 (запрещена в России) на самом деле мог быть убит.

В минувшее воскресенье хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил об «уничтожении» в сирийском Идлибе аль-Багдади в результате спецоперации. При этом американский лидер не предоставил общественности ни одного очевидного доказательства даже после проведения операции. Сомнения в правдивости слов Трампа подтвердило и заявление министерство обороны РФ. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что у РФ нет никаких данных о проведении спецоперации в Идлибе. Помимо этого, российская сторона не зафиксировала никаких ударов с воздуха американскими силами или их соратниками в регионе.

Эксперты выразили уверенность, что «ликвидация» аль-Багдади является фейком. Так, политолог Александр Перенджиев отметил, что американские власти придумали несколько сценариев «ликвидации» аль-Багдади, но в результате сами в них запутались. Он обратил особое внимание на то, что ранее США заявляли, что тело аль-Багдади американцы сбросили в море. Однако, как указал специалист, ранее Трамп сказал, что аль-Багдади сам себя подорвал.

Перенджиев добавил, что вся эта история с «ликвидацией» может быть связана с предстоящими в 2020 году президентскими выборами в Америке, поэтому Трампу необходимо продемонстрировать липовые победы над терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.