Союзники США по приказу Вашингтона подхватили фейк о «смерти» аль-Багдади в Сирии

Москва, 30 октября. Поведение стран-союзников Америки, принявших за истину неподтвержденную ликвидацию главаря «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, вполне предсказуемо — они безоговорочно поверят во все, что прикажет Вашингтон. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт уверен, что именно такой реакции от союзников Вашингтона и следовало ожидать.

«Сейчас это «смерть» аль-Багдади, до этого было точно такое же фальшивое отравление Скрипалей в британском Солсбери, перед этим — сбитый малайзийский Boeing в небе над Донбассом. А еще можно вспомнить химоружие в Ираке, сибирскую язву в Сирии и много других фейков, которые Запад запускает регулярно», — иронично заметил военный эксперт.

Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле не получали подтверждения ликвидации главаря ИГ1 аль-Багдади, подтверждают, что спецоперация США в Сирии — обычный фейк, считает Литовкин.

«Американцы сделали довольно много заявлений о смерти главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, многие из них весьма спорные. Но что самое удивительное — утверждения не подтверждены ни единым доказательством», — отметил он в комментарии сетевому изданию «Экономика сегодня».

Эксперт отмечает, что Вашингтон предлагает миру «принять на веру» весьма противоречивую историю, к тому же имеющую большое количество нестыковок, которые невольно наталкивают на мысль, что все это не более чем выдумка Белого дома или Пентагона.

«Использованием фейка о смерти аль-Багдади Трамп пытается доказать населению США и всему миру, что американцы приняли самое активное участие в уничтожении ИГ на сирийской территории. В реальности Вашингтону похвастаться нечем — всю работу проделали российские воздушно-космические силы и армия Сирийской Арабской Республики», — уточнил Литовкин.

Он напомнил, что для США присвоение чужих побед является привычным делом, и такую тактику Вашингтон использовал и ранее, в частности, пытаясь доказать, что Вторую Мировую войну выиграли именно Соединенные Штаты.

«Эти попытки Вашингтона выглядят особенно цинично, так как именно американские власти пытались руками ИГ сместить законное правительство Башара Асада. И до сих пор США курируют лагеря террористов как на юге Сирии, так и в Идлибе», — объяснил эксперт.

Литовкин полагает, что фейк об убийстве «террориста номер один» американцы, вероятнее всего, попытаются использовать с целью обосновать свое дальнейшее незаконное пребывание на территории Сирии.

Как в ситуации с итогами Второй Мировой войны, «они запишут придуманную операцию себе в заслуги, чем подтвердят значимость военных США на Ближнем Востоке», говорит эксперт.

Он вспомнил и о том, что США уже несколько раз делали заявления об «убийстве» аль-Багдади, однако ни одно из них не оказалось правдой.

Напомним, 27 октября США сообщили об очередной «ликвидации» главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. Американская сторона заявила, что военные Соединенных Штатов в субботу провели в САР специальную операцию против предводителя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По данным Вашингтона, боевик погиб в результате подрыва от пояса смертника, когда убегал от американского спецназа.

В России к этой новости отнеслись с большим скепсисом, поскольку смелое заявление Вашингтона пока объективно вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов.

В Минобороны РФ сообщили, что не располагают достоверной информацией о проведении США в Идлибе такой операции и отметили отсутствие доказательств, которые наверняка должны были бы существовать в случае ее реализации.

29 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о том, что Россия до сих пор не получила официальных подтверждений уничтожения американскими военными лидера ИГ аль-Багдади.

Мнения о том, что спецоперация США может быть фейком, придерживается большое количество экспертов, которые не готовы слепо доверять громогласным заявлениям Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.