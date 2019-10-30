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Сирия новости 30 октября 12.30: курдские боевики завязали перестрелку с САА, армия Турции зачищает Рас-аль-Айн

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Сирия новости 30 октября 12.30: курдские боевики завязали перестрелку с САА, армия Турции зачищает Рас-аль-Айн

Сирия, 30 октября. Курдские боевики завязали перестрелку с САА на западе провинции Дейр-эз-Зор. Армия Турции зачищает Рас-аль-Айн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов в южных районах Идлиба. 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре, в Хаме из артиллерии ударили по линиям обороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают дислоцированные в районе лагеря Джурин отряды сирийской армии в Хаме. 

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали перестрелку с военнослужащими сирийской армии на западе провинции Дейр-эз-Зор. 

ВС Турции и союзные силы: проводят работы по разминированию на севере Хасаке в районе зоны безопасности на маршрутах будущего патрулирования. 

Сирия новости 30 октября 12.30: курдские боевики завязали перестрелку с САА, армия Турции зачищает Рас-аль-Айн

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько минометных снарядов было выпущено с позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Аль-Хусейния в сторону курдских укреплений, как передает Twitter-канала Deir Ezzor 24. Отметим, что поселок расположен у линии соприкосновения правительственных войск и отрядов курдской оккупации, которые совместно с войсками США удерживают обширный бассейн нефтегазовых месторождений на востоке провинции. Как передает источник, сирийская армия обстреляла опорный пункт SDF в ответ на провокацию с их стороны. Одновременно со столкновением, отмечаются интенсивные вылеты самолетов международной коалиции над линией разграничения сторон. 

Источник также сообщил о взрыве автомобиля с заложенной в него самодельной бомбой в районе поселка Аль-Эсба. Мирное население не пострадало. Пока что ответственность за минирование не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ продолжают работать над позициями радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Маарет-Хурма, как передает новостной портал Step News. Пока что информации о потерях радикалов в живой силе или боевой техники не поступало. Второй вылет российской авиации был проведен в районе города Кафр-Набель и у поселка Ан-Накир, о чем также сообщил источник. На базы радикалов были сброшены с воздуха бомбы.

Провинция Хама

Провинция Хама

На севере провинции в приграничной с провинцией Идлиб зоне отмечаются стычки сирийской армии с боевиками альянса. Как передает новостное агентство Masar Press Net, артиллерийские подразделения сирийской армии, дислоцированный у лагеря Джурин, ведут огонь по опорным пунктам джихадистов в районе поселков Хавия и Хаваиш, а также на подступах к городу Джиб-Сулеман в ответ на нарушения со стороны боевиков.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Протурецкие силы постепенно возвращают мирных жителей в городе Рас-аль-Айн, после разминирования сети туннелей, вырытых под городом боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает Alk Habour 21.

Министерство обороны Турции сообщило, что начало разведывательные полеты и разминирование на маршрутах совместного с Россией патрулирования. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, патрулирование с военной полицией России в северо-восточной Сирии состоится в ближайшее время.

По данным сотрудников российской стороны Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) за октябрь месяц с территории зоны безопасности было отведено 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 000 человек и более трех тысяч единиц вооружения и военной техники.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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