Сирия, 30 октября. Курдские боевики завязали перестрелку с САА на западе провинции Дейр-эз-Зор. Армия Турции зачищает Рас-аль-Айн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре, в Хаме из артиллерии ударили по линиям обороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают дислоцированные в районе лагеря Джурин отряды сирийской армии в Хаме.

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали перестрелку с военнослужащими сирийской армии на западе провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и союзные силы: проводят работы по разминированию на севере Хасаке в районе зоны безопасности на маршрутах будущего патрулирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько минометных снарядов было выпущено с позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Аль-Хусейния в сторону курдских укреплений, как передает Twitter-канала Deir Ezzor 24. Отметим, что поселок расположен у линии соприкосновения правительственных войск и отрядов курдской оккупации, которые совместно с войсками США удерживают обширный бассейн нефтегазовых месторождений на востоке провинции. Как передает источник, сирийская армия обстреляла опорный пункт SDF в ответ на провокацию с их стороны. Одновременно со столкновением, отмечаются интенсивные вылеты самолетов международной коалиции над линией разграничения сторон.

Источник также сообщил о взрыве автомобиля с заложенной в него самодельной бомбой в районе поселка Аль-Эсба. Мирное население не пострадало. Пока что ответственность за минирование не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ продолжают работать над позициями радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Маарет-Хурма, как передает новостной портал Step News. Пока что информации о потерях радикалов в живой силе или боевой техники не поступало. Второй вылет российской авиации был проведен в районе города Кафр-Набель и у поселка Ан-Накир, о чем также сообщил источник. На базы радикалов были сброшены с воздуха бомбы.

Провинция Хама

На севере провинции в приграничной с провинцией Идлиб зоне отмечаются стычки сирийской армии с боевиками альянса. Как передает новостное агентство Masar Press Net, артиллерийские подразделения сирийской армии, дислоцированный у лагеря Джурин, ведут огонь по опорным пунктам джихадистов в районе поселков Хавия и Хаваиш, а также на подступах к городу Джиб-Сулеман в ответ на нарушения со стороны боевиков.

Провинция Хасака

Протурецкие силы постепенно возвращают мирных жителей в городе Рас-аль-Айн, после разминирования сети туннелей, вырытых под городом боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает Alk Habour 21.

Министерство обороны Турции сообщило, что начало разведывательные полеты и разминирование на маршрутах совместного с Россией патрулирования. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, патрулирование с военной полицией России в северо-восточной Сирии состоится в ближайшее время.

По данным сотрудников российской стороны Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) за октябрь месяц с территории зоны безопасности было отведено 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 000 человек и более трех тысяч единиц вооружения и военной техники.