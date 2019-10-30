Директор Моисеева рассказал, как живет артист после инсульта

Москва, 30 октября. Известный в 90-х годах певец Борис Моисеев перестал показываться на публике, что породило слухи о его тяжелой болезни.

Охранник элитного жилого комплекса Москвы, где проживает артист, утверждает, что Моисеев почти не выходит из дома, и его мало кто навещает. Если раньше к певцу часто приходили друзья и знакомые, то теперь его гостями становятся только помощник, директор и масажистка.

Охранник утверждает, что Моисеев болен и имеет нарушения речи (в 2010 году он перенес инсульт, и с тех пор у него парализованы некоторые мышцы лица), однако директор певца Сергей Горох опроверг эти слухи. По его словам, автор знаменитой песни «Голубая луна» чувствует себя нормально и никаких ухудшений состояния здоровья у него нет.

А вот с финансовой точки зрения у звезды эстрады не все так просто. Моисеев сегодня нигде не выступает, поэтому средствами для существования ему служит пенсия. Он получает 19 тыс. рублей плюс надбавки за звание заслуженного артиста России. В итоге месячный доход составляет 48 тыс. рублей. Как утверждает промоутер певца Сергей Лавров, Моисееву также помогают его друзья-коллеги. В частности, его поддерживают финансово Нелли Кобзон (в прошлом Моисееву помогал ее супруг — Иосиф Кобзон) и Алла Пугачева.

«Надо Боре позвонить. В этой суете жизненной так мы закруживаемся, что забываем о друзьях-товарищах. Столько лет связывает меня с ним дружбы», — цитирует певца Филиппа Киркорова Пятый канал.

Король российской эстрады вспомнил, что в свое время Моисеев со своим танцевальным коллективом «Экспрессия» поддержал его и снялся в клипе Киркорова.

В последний раз Моисеев появлялся на публике в летом этого года, когда приезжал на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмалу. Артист тогда обменялся парой фраз с Пугачевой и вернулся на зрительское место.