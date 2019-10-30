РЛС «Подсолнух» — «глаза», которые защитят Россию в случае нападения США

РЛС «Подсолнух» — это «российские глаза», которые защитят страну от внезапного нападения, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Россия развернула загоризонтные радиолокационные станции «Подсолнух», обнаруживающие надводные и воздушные цели, на Дальнем Востоке и Балтике. Об этом ранее сообщил директор «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи», разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

Как отметил специалист, компания создает станции «Подсолнух» поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. По словам Макарова, они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях, а именно на Дальнем Востоке, Каспийском и Балтийском морях.

По словам Виктора Баранца, РЛС «Подсолнух» нужны России для того, чтобы беречь себя от неожиданного нападения с моря и воздуха.

«Подсолнух» считаются загоризонтными радиолокационными станциями, и уже одно их название говорит о том, что это глазастая РЛС видит то, что происходит за горизонтом. Настоящие тактико-технические характеристики РЛС «Подсолнух» держат в секрете. В связи с этим объявлено скромненько, что эта РЛС видит за горизонтом от 200 до 450 км», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, РЛС «Подсолнух» необходим России по множеству других причин, утверждает Баранец. Это связано с выходом США из ДРСМД и их стремлением разместить ракеты неподалеку от границ России.

«В то время как противоракетная оборона США продолжает наращиваться не только на западе, но и на востоке, нам необходимо оградить побережье России от внезапности. Чем более эффективно будут работать «Подсолнухи», тем больше будет гарантий от внезапного нападения. Нам нужно мгновенно засечь старт американской ракеты, запускается ли она с Польши, Румынии или Японии. Поэтому эти «Подсолнухи» — российские глаза, которые находятся за горизонтом и видят, что скрывается за поверхностью Земли», — сообщил собеседник ФАН.

Военный обозреватель «КП» рассказал, как работает РЛС «Подсолнух». По его словам, РЛС запускает луч в ионосферу, а оттуда он отражается, рассеиваясь по поверхности земли или моря.

«Отражаясь от земли или морской поверхности, этот луч возвращается назад на РЛС, и затем мы можем увидеть корабль или самолет на мониторе», — добавил Баранец.

Ранее в Минобороны России заявили о намерении усилить Черноморский флот развертыванием в Крыму радиолокационной станции (РЛС) ближнего действия «Подсолнух», которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 450 километров.

Источник в ведомстве подчеркнул, что станция будет направлена в сторону Босфора. Радиолокационная станция «Подсолнух» предназначена для обнаружения надводных и воздушных целей. Ее главной особенностью является загоризонтный обзор, позволяющий находить цели, которые расположены не в прямой видимости. Кроме того, станция может в автоматическом режиме одновременно и последовательно обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов.

Начальник противовоздушной обороны ВВС России генерал-майор Виктор Гуменный ранее сообщал, что полуостров Крым находится под надежной защитой сил и средств российских ПВО.

Гуменный заявил, что на данный момент в Крыму создано сплошное радиолокационное поле, и заверил, что ни один летательный аппарат не проникнет на территорию республики. По словам генерала, объект противника будет своевременно обнаружен и «при необходимости уничтожен».