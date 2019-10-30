Деньги не пахнут: похоронная мафия на 5 миллионов проспонсировала Любовь Соболь

Одной из наиболее болезненных тем для вопросов в адрес различного масштаба оппозиционных деятелей в России всегда являлась проблема происхождения денег, за счет которых они ведут свою «благородную» деятельность по насаждению «демократии». Сегодня предлагаем поговорить о новоявленном «инфлюэнсере» из окружения блогера Алексея Навального — Любови Соболь. Как стало известно от наших источников в силовых структурах, группа бизнесменов, афиллированных с московской похоронной мафией, передала через супруга Соболь 5 миллионов рублей на ведение ее предвыборной кампании в Мосгордуму.

Итак, начать стоит с мужа Соболь Сергея Мохова. Мохов, по данным источников, получил 5 миллионов рублей от представителей похоронного бизнеса для организации предвыборной кампании своей супруги, которая собиралась баллотироваться в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Деньги Соболь передавались, естественно, не просто так — в новом составе московского парламента она должна была продвигать бизнес-интересы Юрия Манилова — в том числе оказывать давление на основного конкурента ГБУ «Ритуал» (25% рынка), а также обеспечивать доступ к Хованскому кладбищу.

Однако Любовь Соболь не смогла собрать подписи для участия в выборах в МГД, что означает невозможность реализации Сергеем Моховым обязательств перед Юрием Маниловым.

Чтобы не быть голословными, давайте проследим связи Мохова с представителями московского похоронного бизнеса. Для начала познакомимся с Ильей Болтуновым, который является учредителем и генеральным директором ООО «Ритуал Сервис». Он также управляет франчайзи «Журавли», входящим в группу «Ритуал-Сервис». Помимо Болтунова-младшего в нашей истории будет фигурировать также и Болтунов-старший — Сергей Болтунов.

Связь подтверждается совместными перемещениями, соцсетями, наличием в базе контактов, совместными фото.

Илья Болтунов совместно упоминается в СМИ с Сосновым Павлом Александровичем, директором по развитию ритуального онлайн-сервиса «Честный агент» — указанные лица давали интервью «Радио Свобода» о вопросах поддержки государством при потере близких.

АО «Честный агент» создано Артемом Маниловым (генеральный директор) и Ильей Маниловым при участии Соснова. При этом Илья Манилов в сети Facebook является другом упомянутого Ильи Болтунова.

Следует отметить, что в расследовании журналиста Ивана Голунова о ритуальном бизнесе упоминается АО «Честный Агент» и говорится, что данная компания управляет захоронениями на ряде муниципальных кладбищ, что является важнейшим активом для бизнеса.

Отцом Артема и Ильи Маниловых является упомянутый выше Юрий Манилов. Последний — крупный предприниматель, среди прочего, в его интересы входит похоронный бизнес. Так, он является историческим учредителем ООО «Ритуал — ТД». В СМИ, а также в упомянутом расследовании Ивана Голунова Юрий Манилов называется организатором компаний «Ритус» и «Горбрус».

В ЕГРЮЛ числится более 15 компаний с названием «Ритус», формальная связь с Юрием Маниловым не прослеживается (учредители и директора — различные физические лица). Все компании занимаются проведением похорон, находятся в разных регионах, фактически могут являться единой сетью. Отмечается ОАО «Ритус-Сервис» (выручка в 2018 — 12 млн. руб.), акционерами которого являются НП «Управление Ритуальных Организаций и Служб», департамент государственного и муниципального имущества Москвы, ЗАО «Ритус» (выручка в 2017 — 12 млн. руб.). Шишкин Сергей Алексеевич (48 компаний, предположительно, номинал), числится руководителем ОАО «Ритус-Сервис» и ЗАО «Ритус». Последняя компания учреждена ТОО «Николо-Архангельская «Гранитная Мастерская» (информация в ЕГРЮЛ отсутствует) и АКБ «Стройинвест» (лицензия отозвана).

Из анализа и сопоставления данных, представленных выше, можно сделать однозначный вывод о том, что супруг Соболь Сергей Мохов связан с теневыми похоронными коммерсантами Маниловыми через Илью Болтунова.

При этом заказчиком кампании Соболь могут быть как Маниловы, так и Илья Болтунов, участник похоронного бизнеса. Вся эта развеселая «группа товарищей» кровно заинтересована в контрмерах против конкурентов и переделе рынка ритуальных услуг столицы в целом. И Любовь Соболь по задумке похоронных мафиози должна была стать важной составной частью этого плана. Но не срослось, как говорится, – и теперь возникает резонный вопрос. Что же потребуют взамен на потраченные 5 миллионов рублей с «невидимой инфлюэенсерки» гробовых дел мастера?