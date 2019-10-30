Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от простуды

Москва, 30 октября. Эксперты Роскачества назвали способы, которые помогут избежать простуды или быстро вылечить это заболевание. Для профилактики подходят доступные продукты, которые практически всегда «под рукой», сообщили в пресс-службе ведомства.

В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина C. В этот список входят лимоны и апельсины, а также шиповник, черная смородина и облепиха.

«Одним из удачных антипростудных напитков является морс. Назвать среди морсов самый полезный нельзя, поскольку нет ягоды, которая оказала бы волшебное действие на организм», — рассказал эндокринолог Вадим Крылов.

Эксперт подчеркнул, что больше всего витамина С содержится в черносмородиновом морсе, однако в клюкве и бруснике больше антибактериальных веществ. При простуде нужно пить морс комнатной температуры, а не охлажденный. Нагревать готовый напиток повторно нельзя, так как это «убьет» витамины. Также Крылов подчеркнул, что одного морса для профилактики и лечения недостаточно — укреплять здоровье необходимо комплексными мерами.

Кроме того, в период обострения простудных заболеваний врачи советуют вместо чая пить ромашковый настой.

«Отвары и настои ромашки обладают разнообразными лечебными свойствами: бактерицидными, противовоспалительными, противоспазматическими, болеутоляющими, жаропонижающими, ранозаживляющими, успокаивающими», — подчеркнула исполнительный директор национальной ассоциации заслуженных врачей Эмма Хачатурова.

Врачи рекомендуют пить 2–3 чашки настоя ромашки в день. Употреблять напиток следует в течение недели, затем нужно сделать семь дней перерыва. Для приготовления настоев и морсов Роскачество советует выбирать качественную воду, например, предназначенную для детей.

Главный врач детского отделения клиники доказательной медицины «Рассвет» Наталья Васильева рассказала, что нужно делать тем, кто уже подхватил простудное заболевание.

«При болезни обязательны сон, отдых, гигиена, обильное питье. Кстати, потеть необязательно – при этом выходит мало вредных веществ, а если пить мало, то можно дойти до обезвоживания», — пояснила эксперт.

Также врачи сошлись во мнении, что при кашле хорошо помогает мед, если нет аллергии на этот продукт. Мед нельзя добавлять в горячие напитки, иначе он потеряет полезные свойства. Неожиданным стало то, что при больном горле и кашле можно есть мороженое.

«Оно довольно питательное, а прохлада облегчит боль — небольшая и неспешно съеденная порция не усилит воспаление», — рассказала врач-инфекционист Елена Степанова.

Помимо этого, в Роскачестве отметили, что избежать простудных заболеваний помогает здоровый образ жизни. Эксперты рекомендуют правильно питаться, больше двигаться, избегать стрессов и недосыпов. Также в сезон простуд нужно реже бывать в местах массовых скоплений людей, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком. Во внешней среде вирус живет до двух часов, поэтому не стоит прикасаться немытыми руками к лицу.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже болеть простудой. Об этом свидетельствует снижение продаж препаратов, реализуемых без рецепта, передает НСН. Согласно отчету DSM Group, в сентябре 2019 года доля, которую занимали безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 1,6 процента, по сравнению с первым осенним месяцем 2018 года, пишет «ФедералПресс».