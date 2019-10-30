Школьники и студенты пройдут сертификацию по продуктам Microsoft и Adobe в Москве

Москва, 30 октября. Международная олимпиада «Траектория будущего» состоится 8 ноября в Москве на площадке «Технограда». Школьники и студенты бесплатно пройдут сертификацию по продуктам крупнейших мировых разработчиков, таких как Microsoft, Autodesk, Adobe, Oracle, Cisco и многих других.

Соревнование для учащихся будет проводиться в пятый раз. «Траектория будущего» уже зарекомендовала себя не только в России, но и на международном уровне. По данным организаторов, в 2018/19 годах в ней приняли участие восемь тыс. человек из 117 городов России и ближнего зарубежья.

Олимпиада входит в перечень рекомендуемых мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации. Также она отмечена несколькими наградами: в 2018 году она получила поддержку Фонда президентских грантов, а в 2019 году — поддержку Агентства стратегических инициатив.

Эта олимпиада уникальна, поскольку является первым в России состязанием школьников и студентов по программным продуктам Microsoft, Autodesk, Adobe, Oracle, Cisco с возможностью получения именных международных сертификатов. Благодаря участию в «Траектории будущего» можно повысить свой интеллектуальный и кадровый потенциал в условиях цифровой экономики.

Организаторы уточнили, что 8 ноября соревнование пройдет в 11 номинациях. Состязаться участники будут на площадке «Технограда» — многофункционального комплекса для реализации современных образовательных, учебных и исследовательских программ.

Предыдущая олимпиада завершилась в апреле этого года. На финале IV международных сертификационных соревнований 26 — 27 апреля в технопарке «Физтехпарк» собрались порядка 300 участников.

Подробнее о финале прошлой олимпиады можно узнать из материалов ФАН-ТВ.