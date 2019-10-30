Лондон, 30 октября. Британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника с зарплатой 25 тысяч евро (более двух миллионов рублей) в год. Об этом говорится на сайте компании. Среди требований к кандидатам — достижение совершеннолетия, наличие действующего загранпаспорта, любовь к поездкам и созданию уникального контента.

Британская фирма открыла вакансию путешественника с зарплатой в 25 тысяч евро. Компания намерена показать, насколько замечательными могут быть ее туры. Успешный кандидат должен опробовать 40 предложенных маршрутов. Ему предстоит делиться своими мыслями в видеоблоге и социальных сетях. Кроме того, путешественнику разрешат взять с собой еще одного попутчика, при этом спутника можно менять каждую поездку. В качестве тестового задания нужно записать 30-секундное видео с рассказом о том, почему именно они являются идеальной кандидатурой.

Ранее в Подмосковье появилась вакансия для любителей поспать. Один из работодателей Подмосковья разместил вакансию мечты — за зарплату в 80 тысяч рублей в месяц от работника требуется спать.

Объявление о поиске сотрудников, от которых требуется только спать, опубликовал «Институт сна имени А.С. Мечникова». От работника не требуется опыт трудовой деятельности, работа требует только частичной занятости — с 23.30 до 06.00. За сон на рабочем месте предлагается зарплата в 80 тысяч рублей в месяц, или почасовая оплата — 500 рублей в час. Заинтересовавшимся предложили прийти по адресу: город Старая Купавна, улица Ленина, дом 50. Но по этому адресу расположен частный дом, а не научное учреждение.

Напомним, стало известно, сколько нужно зарабатывать для достойной жизни россиянам. В среднем для достойной жизни россияне считают достаточным ежемесячный доход в 66 тысяч рублей. Москвичи назвали цифру в 100 тысяч рублей, петербуржцам оказалось достаточно 91 тысячи.

Наименее требовательными к уровню заработной платы стали жители Читы — им для благополучия необходимо зарабатывать около 50 тысяч в месяц. Жители Улан-Удэ назвали сумму в 54 тысячи рублей, барнаульцы и якутчане — 55 тысяч.